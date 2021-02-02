طريقة عمل مكبوس الدجاج

قدمت الشيف زينب مصطفى طريقة عمل دجاج المكبوس بالملح والليمون، لأن الدجاج عشق للجميع وبالأخص الأطفال الذين يفضلون تناوله عن اللحوم، ويمكن تحضيره بشكل جديد.





مقادير دجاج بالليمون المكبوس بالملح





دجاجة قطع

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

6 فصوص ثوم مهروس

1 ملعقة كبيرة زنجبيل طازج مبشور

1 ملعقة كبيرة قرفة ناعمة

1 ملعقة صغيرة زعفران

5 أكواب مرقة دجاج

6 ملاعق كبيرة كزبرة وبقدونس مفرومين

2 ليمونة مكبوسة بالملح بيوريه

2 كوب زيتون أخضر

ملح

فلفل اسود مجروش

2 ليمونة مخللة جوليانا

وراق بقدونس





طريقة تحضير دجاج بالليمون المكبوس بالملح





للتتبيلة





* ثم تتبل قطع الدجاج ثم يضاف الليمون المخلل المقطع





* ثم يضاف البقدونس والكزبرة المفرومين والتقليب جيدا





* ثم يوضع زيت زيتون في الطاجن ثم يوضع قطع الدجاج بالتتبيلة ثم يضاف الزيتون



