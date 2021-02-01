لأول مرة .. اختيار فتاة لتصبح رئيس المجلس الإسلامي في بريطانيا

في واقعة تعد الأولى من نوعها، اختار المجلس الإسلامي في بريطانيا خريجة قانون حقوق الإنسان لتكون أول رئيسة للمجلس على الإطلاق.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، اختارت أكبر جماعة إسلامية في المملكة المتحدة، خريجة تدعى زارا محمد، تبلغ من العمر 29 عامًا متخصصة في مجال حقوق الإنسان لتكون أول سيدة تترأس المجلس.





وأصبحت زارا محمد، من مدينة جلاسكو، أول امرأة تشغل منصب الأمين العام للمجلس الإسلامي البريطاني (MCB) بعد أسبوع من التصويت.





وقالت زارا مستشارة التدريب والتطوير إنها تأمل في أن يؤدي انتخابها إلى إلهام المزيد من النساء والشباب، لتولي مناصب قيادية لأنهم مستقبل هذه المنظمة، وشاركت السيدة محمد، التي عملت مع عدة جمعيات خيرية اسكتلندية، صورًا لها مع صادق خان والوزير الأول الاسكتلندي نيكولا ستورجون.





وفي صورة تم التقاطها خلال مأدبة عشاء في يونيو 2019، قالت إن الحصول على صورة سيلفي مع عمدة لندن كان الجزء المفضل لها خلال هذه الأمسية، وبعد انتخابها، قام السيد خان بتهنئتهاعلى تويتر، حيث كتب: "من الرائع أن نرى زارا محمد تُنتخب كأول امرأة تشغل منصب الأمين العام للمجلس الإسلامي في بريطانيا".





وفي عام 2016، أصبحت أول سيدة تتولى رئاسة اتحاد المنظمات الطلابية الإسلامية (FOSIS)، وقدمت تشريع الحكومة لمكافحة الإرهاب، الذي يهدف إلى منع الناس من أن يصبحوا إرهابيين أو يدعمون الإرهاب.





وفي حديثها عن ذلك في عام 2016، قالت: "نحن دائمًا على استعداد ومنفتحين لإجراء محادثة ومناقشة، ومن واجبنا التأكد من سماع هذا الصوت.. وهناك الكثير من الصحافة السلبية الآن، وبالنسبة لي فإن رؤيتي الكاملة وهدفي هذا العام هو مساعدة الطلاب المسلمين الواثقين من أنفسهم".





وتولت أيضا مهمة إيصال قضايا الشباب المسلمين للحكومة لمحاولة فهم ما يحتاجه الطلاب المسلمين في المملكة المتحدة، وكذلك لتغيير الصورة النمطية عن المسلمين في الخارج.