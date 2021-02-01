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رياضة

زبير بيه: الأهلي مضغوط أكثر أمام الدحيل.. طريقة تفكير موسيماني تغيرت مع الفريق

الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:33 م
الاهلي
الاهلي
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محمد رشاد
قال زبير بيه لاعب منتخب تونس الأول لكرة القدم الأسبق، إن قوة فريق بايرن ميونخ الألماني تكمن فى الرغبة القوية لتحقيق الفوز بأداء جيد دائمًا، وذلك حال تأهل النادي الأهلي للدور قبل النهائي من كأس العالم للأندية.

وأضاف زبير بيه في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي: "بايرن ميونخ بعيد عن أي فريق في البطولة والألمان دائمًا ناجحين في التنافس ، البفاري يفكر في الفوز والأداء جيدًا، ولديهم طريقة مميزة وأقوياء ذهنيًا، لكن في رأيي أن الفريق الذي يستطيع أن ينافسهم هو الأهلي".

وأكمل: "جودة الأهلي الحالية ليست نفس جودة الفريق الذي حقق برونزية العالم في عام 2006، ولو فاز على الدحيل سيواجه بايرن ميونخ ودول (ناس معندهمش رحمة في قلوبهم)، وشاهدنا ماذا فعلوا في أوروبا وأمام برشلونة".

وأردف: "في الفترة الأخيرة لم أشعر أن موسيماني يفكر بنفس الأسلوب عندما جاء إلى مصر، كان الفريق أسرع في إنهاء الهجمة ويفاجئ المنافس وأحدث الفارق مع الأهلي في البداية، حاليًا أشعر أن تفكيره تغير".

واختتم: "الأهلي مضغوط أمام الدحيل وعليه أن يفوز، أما إذا واجه بايرن ميونخ فسيكون الضغط أقل".
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