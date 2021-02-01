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محافظات

رئيس مركز أبشواي في الفيوم يكرم أسر الشهداء

الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:37 م
تكريم أسر الشهداء
تكريم أسر الشهداء
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الفيوم - نبيل أبو السعود
كرم المهندس مراد مسعود، رئيس مركز ومدينة أبشواي، أسر الشهداء، عرفانا بالجميل وامتنانا وتخليدا لاسم الشهداء، فى الاحتفال السنوى بمناسبة تضحيات الشهداء وتكريم أسرهم. 

نظمت الاحتفالية بقاعة المؤتمرات بديوان مجلس مدينة أبشواى لتكريم أسر الشهداء، وافتتح الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية والوقوف دقيقة حدادًا على أرواح الشهداء. 

وأكد المهندس مراد مسعود، رئيس مركز ومدينة أبشواى، فى كلمته، الامتنان والعرفان بالجميل للشهداء وما قدموه من تضحيات فى سبيل استقرار البلاد وأمنها، ورفعة مكانة الشهيد عند الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يوجد أى مكافأة أو تعويض يمكن ان يضاهي ما قدمه الشهداء، لكن وجب علينا جميعا تخليد ذكراهم ومجدهم.

كما أكد أن الدولة فى ظل القيادة الحالية لا تنسى أبدا أبناءها الذين ضحوا بحياتهم من أجل أمنها واستقرارها.

ونوه رئيس المركز بأنه تم إنشاء نصب تذكارية بالميدان الرئيسي بمدينة أبشواى تخليدا لأسماء وذكرى شهداء المركز من رجال الجيش والشرطة ويحتوي النصب التذكارية علي خريطة لمركز أبشواي مدون عليها أسماء أبناء المركز من شهداء الجيش والشرطة كل حسب موقعه وموطنه بالمركز، مشددا على أن أسر الشهداء استثناء وأن مكتبه مفتوح أمامهم فى أى وقت.

حضر الحفل لفيف من القيادات التنفيذية بمركز أبشواي وقيادات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواى، وتم تعقيم القاعة بالكامل والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات والتباعد ومراعاة المسافات الآمنة.


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