ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار الزمالك | أول ردة فعل من مصطفى محمد بعد انضمامه لـ جالطا سراي.. ومدير التعاقدات يدرس الاستقالة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:31 م
أخبار الزمالك
أخبار الزمالك
Advertisements
حسام الحارتي
نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار المهمة عن نادي الزمالك في الساعات الماضية نعرضها لكم..
 


أعرب مصطفي محمد نجم الزمالك المعار حديثا لـ جالطا سراي التركي عن سعادته بانضمامه للدوري التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.


‎كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن خالد رفعت مدير التسويق والتعاقدات، يدرس تقديم استقالته، خلال الساعات القليلة المقبلة. 


أعلن نادي جالاتا سراي التركي، اليوم الاثنين، التعاقد رسميًا مع مصطفى محمد قادمًا من نادي الزمالك على سبيل الإعارة.






كشف عبدالله جمعة نجم الزمالك عن علاقته بـ محمد عبد الغني ومحمود عبدالرازق شيكابالا وفتوح نجوم الزمالك خلال الفترة الحالية، مؤكدا أنه لا يعنيه مطلقا من يشارك، فالمهم هو مصلحة الفريق وتحقيق الانتصارات.




أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو عن قائمة الفريق التي ستخوض مباراة المحلة غدا في الجولة الحادية عشر لمسابقة الدوري، والتي ستسافر للمنصورة بعد قليل للانتظام في معسكر مغلق استعدادا للقاء.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

جالاتا سراي يقرر صرف النظر عن التعاقد مع مصطفي محمد..تفاصيل

خاص| كانت معركة صعبة.. جالاتا سراي عن التعاقد مع مصطفى محمد

حسام حسن أم مروان .. مهاجم مصري فى الزمالك خلال ساعات

بعد انضمام مصطفى محمد.. رحيل مهاجم جالاتا سراي الأساسي لـ وست بروميتش الإنجليزي

ضحية مصطفى محمد في جالطا سراي ينتقل للدوري الإنجليزي

غياب المثلوثي وشيكابالا.. باتشيكو يعلن قائمة الزمالك للقاء المحلة

ترشيحاتنا

أخبار مشجعة.. الصحة العالمية تعلن نبأً سارًا بشأن إصابات كورونا عالميا

ممدوح عيد يرحب بـ أسامة جلال ودييجو رولان بعد التوقيع لـ بيراميدز

سقوط سيارة من أعلى كوبرى أكتوبر ومصرع سائقها ..صور

أحمد بلال يكشف عن رأيه في صفقات الأهلي والزمالك الجديدة

خاص .. أول رد من شقيقة أحمد زكى بعد قرار تأييد الحكم لها بملكية مقتنياته

غلق 3 مطاعم شهيرة لحوزتها لحوم فاسدة في البحيرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصالة تتألق في إطلالة أنيقة مع ابنتها.. والجمهور: خسيتى أوى.. شاهد

بعد آخر زيادة.. تعرف على مواصفات وأسعار شيري تيجو 3 موديل 2021 | صور

وش السعد على هنيدي .. حكاية المطرب محمد سنكفولا