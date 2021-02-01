مركز بحوث الإسكان يفجر مفاجأة عن عقار فيصل: آخر حاجة الهدم

قدم الدكتور أحمد الجابري عميد معهد المواد بالمركز القومي لبحوث الإسكان، الشكر لرجال الحماية المدنية والإطفاء ورجال الأمن على مجهودهم في حريق عقار الجيزة بفيصل.





وأكد الجابري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج ٩٠ دقيقة، المذاع عبر شاشة المحور، مساء اليوم الاثنين، أن الوصول للحريق أمرا في غاية الصعوبة، مستنكرا وجود مخزن للأحذية في العقار.









وفي السياق نفسه أشار عميد معهد المواد بالمركز القومي لبحوث الإسكان، إلى أنه لا يفضل استخدام الماء في الحرائق، موضحا انه عند استمرار الحريق لفترة طويلة لا يفضل استخدام مياه في عملية الإطفاء.



