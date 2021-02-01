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رياضة

محمود حسين يهنئ وزير الرياضة والاتحاد الدولي لليد بنجاح تنظيم المونديال

الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:52 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي
وجه الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب المصري، التهنئة إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، على نجاح تنظيم بطولة كأس العالم لليد التي أقيمت في مصر، وانتهت أمس بتتويج الدنمارك باللقب.

وأشاد رئيس لجنة الشباب والرياضة، بقدرة الدولة المصرية على استضافة هذا الحدث العالمي، في هذا التوقيت، الذي يرفض بيع البعض تحمل المسئولية، ولكن مصر أثبتت قدرتها وريادتها في تنظيم الأحداث الرياضية العالمية في توقيت صعب يمر به العالم.

وأشار محمود حسين في تهنئته للوزير إلى أن هذا التنظيم يعتبر نموذجا يحتذى به في كافة الاتحادات الدولية، وفازت مصر بالتحدي الصعب.

وشدد على أن مصر هي الدولة الوحيدة التي وافقت على هذا التحدي بتنظيم مونديال العالم لليد، والخروج به إلى بر الأمان، وهذا التنظيم الناجح يعتبر إعجازا غير مسبوق.
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