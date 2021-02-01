خالد ميري: المنتدى العربي الاستخباري أداة قوية لمواجهة الإرهاب وداعميه.. فيديو

قال الكاتب الصحفي، خالد ميري، رئيس تحرير صحيفة الأخبار، إن المنتدى العربي الاستخباري الذي تم الإعلان عن افتتاحه اليوم بالقاهرة هو الأول من نوعه في العالم العربي.





وأضاف "ميري"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المنتدي الاستخباري في مصر بداية تنتظرها الدول العربية منذ التسعينيات، وسوف يساهم في تحقيق الاستقرار بالمنطقة العربية كلها، منوها إلى أن المخاطر تهدد المنطقة العربية والعالم العربي بأكمله.





وأشار إلي أنه عندما يكون هناك تنسيق وتوافق وإكمال للمعلومات بين الدول العربية سوف نكون قادرين علي مواجهة المخاطر التي تحيط بالمنطقة، مؤكدا أن هناك استهدف واضح للمنطقة العربية، تشارك فيه قوي خارجية وأجنبية.





وأوضح أن المنتدي الاستخباري في مصر بداية تنظرها الدول العربية منذ التسعينيات، وسوف يساهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة العربية كلها، لافتا إلي أن العمل الجماعي بين الدول العربية سوف يقضي على الإرهاب ويجفف المنابع وسوف يضمن عدم تكرار مشاهد التخريب التي حدثت في الدول العربية في الماضي.





وأكد أن مصر حريصة على وحدة الصف العربي، والمنتدى الاستخباري سوف يكون أداة قوية لمواجهة الإرهاب وداعميه.



