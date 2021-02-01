وزير الشباب: إنجاز بطولة كرة اليد كان تحديا كبيرا للدولة المصرية

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن بطولة العالم لكرة اليد بعد انتهائها كانت بمثابة حلم قوي مر بسرعة، وكان هناك آثار لهذا الحلم، هي أن الدولة المصرية نجحت في تنفيذ حدث صعب وقوي وقدمت للعالم مفهوما جديدا وشجعت العالم على العودة للحياة الطبيعية بالرغم من جائحة كورونا.





وأضاف صبحي خلال تصريحات لبرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياة، أن العالم الآن بفضل مصر من الممكن أن ينظم بطولات جماعية بسبب النجاح الكبير الذي حققته مصر في تنظيم بطولة العالم لكرة اليد.





وتابع وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية قبلت التحدى مع الاتحاد الدولى لكرة اليد في خلال الفترة ما قبل كورونا وقمنا بتصميم 3 صالات جديدة فى زمن أقل من سنتين بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ودعم من الدولة المصرية والحكومة.



