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فن

أنا رايق.. محمد منير يطرح ثالث أغانى ألبوم باب الجمال

الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:41 م
صدى البلد
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شروق حمدى
طرح المطرب محمد منير، ثالت أغاني ألبومه الجديد "باب الجمال" بعنوان "أنا رايق" عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب" وهى من كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي.

ألبوم الفنان محمد منير "باب الجمال" يضم 5 أغان، وهي: "فينك يا حبيبي" من كلمات وألحان عبدالعزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس و"أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي، و"زوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا، و"مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا.

جدير بالذكر أن محمد منير دخل مؤخرًا المستشفى لإجراء بعض التحاليل والفحوصات، بعد مروره بأزمة صحية، وحرص على طمأنة جمهوره من خلال بيان صحفي، أكد فيه أنه تعرض للإجهاد بسبب الجهد الذي بذله في العمل على الألبوم الجديد.
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