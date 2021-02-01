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منوعات

في صالح الست .. إعلامية تثير الجدل بتصريحات جريئة عن تعدد الزوجات

الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:47 م
صدى البلد
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أحمد شريف

قالت الإعلامية "دعاء عبد السلام"، صاحبة دعوة تعدد الزوجات، أن فكرة تعدد الزوجات في صالح الست أكثر من الرجل.


وأوضحت " دعاء عبد السلام" خلال ندوتها بموقع "صدى البلد"، أن هناك العديد من المطلقات والأرامل في المجتمع وفكرة التعدد تساعدهم على الزواج بشكل أسرع.


وأفادت بأنها غيورة على الست وغيورة على الرجل بسبب إهدار حقة في المجتمع، لوجود بعض القوانين غير المنصفة، لافتة إلى أن التعدد في صالح السيدات مليون مرة  أكثر من الرجل.


وأشارت الإعلامية "دعاء عبد السلام"، إلى أن هناك سيدات أصبحن يتحدثن عن تفاصيل حياتها الحميمية عبر جروبات منتشرة بالفيس بوك على عكس طبيعة السيدة المصرية، لأنها تكشف حياتها الشخصية بشكل فج لا يصلح في المجتمع المصري.

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