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رياضة

زبير بيه يكشف نقاط القوة والضعف فى الدحيل.. ويؤكد: أفشة نسخة أبوتريكة الجديدة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:50 م
أفشة
أفشة
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محمد رشاد
كشف زبير بيه، نجم المنتخب التونسي الأسبق، نقاط القوة والضعف فى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وكذلك فريق الدحيل القطري الذي يجمع بينهما مباراة في إطار منافسات كأس العالم للأندية بقطر.

ويستعد الأهلي لمواجهة الدحيل القطري يوم الخميس المقبل، في افتتاح مشوار الفريق ببطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.

وقال زبير بيه في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي: "فرصة الأهلي جيدة في استغلال دفاع الدحيل، لأنه يمتلك خطا هجوميا ووسط ميدان قوي لكن دفاعه متوسط، ويعاني أيضًا من مركز حراسة المرمى".

وأكمل: "الأهلي يعاني من نقص جودة خط الهجوم مقارنة بالمهاجمين الكبار، ولا يوجد مهاجم يستطيع استغلال الفرص وإحراز الأهداف، أتعجب من عدم ضم وليد سليمان إلى قائمة الأهلي في مونديال الأندية".

وأردف: "مجدي أفشة على الطريق الصحيح، ولديه شئ من محمد أبو تريكة، ويستطيع تسجيل الأهداف الحاسمة، هدفه في مرمى الزمالك ذكرني بهدف أبو تريكة في الصفاقسي التونسي".

وبشأن ما يقدمه علي معلول مع الأهلي، أجاب: "فخور بما يقدمه معلول وكذلك فرجاني ساسي من أداء يشرف الكرة التونسية".

واستطرد: "علي معلول تطور بشكل كبير ويصنع الأهداف، وشاهدنا خبرته في مباراة بيراميدز، ويعرف كيفية استدراك المنافس ثم مباغتته، وسعيد بما يقدمه في الشق الهجومي والدفاعي".
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