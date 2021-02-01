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محافظات

ذبح خارج السلخانة وتلاعب بالأسعار خلال حملة تموينية في الدقهلية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:51 م
حملة تموينية
حملة تموينية
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همت الحسينى
شنت إدارة تموين أجا بمحافظة الدقهلية اليوم الاثنين حملة مكبرة تحت إشراف يحيى محمد مدير الإدارة ورحاب المزين رئيس مركز ومدينة أجا وضمت  كلا من أحمد فتحي حجازى نائب رئيس مركز ومدينة أجا والدكتور أحمد السعيد العبد رئيس التفتيش على اللحوم والمجازر بأجا ومصطفي عوض وشيرين زلمه ومحمود شحاته مفتشى الإدارة بالاشتراك مع القوة السرية لوحدة مباحث تموين ميت غمر على محلات الجزارة والأسواق.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية وبالتنسيق مع العميد عبدالحميد الصيرفى مدير مباحث تموين الدقهلية  بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع،ومواجهة كافة أشكال المخالفات التموينية.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط وتحرير محضر ضد ه.ح.ر.م صاحب محل جزارة بقرية ميت العامل ومحضر ضد ع.ا.ب.ع صاحب محل جزارة بقرية نوسا البحر وذلك لقيامهما بالذبح خارج السلخانة وتم التحفظ على ٣٠ كيلو لحوم لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

كما تم تحرير محضر ضد ه.م.ع.ق موزعة غاز بقرية تلبنت لبيعها إسطوانة الغاز المنزلى أزيد من السعر الرسمى كما تم تحرير محضر ضد م.ع.م صاحب محل بقالة بقرية ميت فضالة ومحضر ضد م.م.ال صاحب محل بقالة بقرية شنشا ومحضر ضد س.م.ع صاحبه محل بقالة بقرية ميت العامل وذلك لبيعهم السجائر بأزيد من السعر الرسمى.

كما تم ضبط ١٢ محلا متنوع الأنشطة بقرى أبوداود العنب ونوسا الغيط وميت فضالة لعدم إعلانها عن الأسعار للمواطنين كما تحرر محضر ضد م.ع.ن صاحب محل جزارة بقرية سنبخت ومحضر ضد ت.ا.ا صاحبه محل جزارة بقرية نوسا البحر لعدم وجود شهادات صحية.

وتحررت عن ذلك المحاضر أرقام ٢٣٢ ،٢٣٣، ٢٣٤، ٢٣٥، ٢٣٦ ،٢٣٧، ٢٣٨، ٢٣٩، ٢٤٠ ، ٢٤١، ٢٤٢ ،٢٤٣، ٢٤٤، ٢٤٥، ٢٤٦، ٢٤٧، ٢٤٨، ٢٤٩، ٢٥٠، ٢٥١ لسنة ٢٠٢١ جنح اجا امن دولة طوارئ وتم عرض المحاضر على النيابة العامة وجارى مواصلة الحملات التموينية لضبط المخالفين.


ذبح خارج السلخانة وتلاعب بالأسعار خلال حملة تموينية في الدقهلية
ذبح خارج السلخانة وتلاعب بالأسعار خلال حملة تموينية في الدقهلية
ذبح خارج السلخانة وتلاعب بالأسعار خلال حملة تموينية في الدقهلية
ذبح خارج السلخانة وتلاعب بالأسعار خلال حملة تموينية في الدقهلية
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