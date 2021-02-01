بعد الانقلاب.. بايدن يهدد بمراجعة العقوبات على ميانمار

هدد الرئيس الأمريكي جو بايدن بمراجعة العقوبات المفروضة على ميانمار بعد أن استولى الجيش على السلطة واحتجز أونج سان سو كي في مطلع الأسبوع.

ورفعت الولايات المتحدة العقوبات عن بورما خلال العقد الماضي بناءً على التقدم نحو الديمقراطية.





وقال بايدن في بيان يوم الاثنين إن عكس هذا التقدم سيتطلب مراجعة فورية لقوانين وسلطات العقوبات لدينا، يتبعها الإجراء المناسب.



