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أخبار العالم

بعد الانقلاب.. بايدن يهدد بمراجعة العقوبات على ميانمار

الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:53 م
بايدن
بايدن
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على صالح
هدد الرئيس الأمريكي جو بايدن بمراجعة العقوبات المفروضة على ميانمار بعد أن استولى الجيش على السلطة واحتجز أونج سان سو كي في مطلع الأسبوع.

ورفعت الولايات المتحدة العقوبات عن بورما خلال العقد الماضي بناءً على التقدم نحو الديمقراطية. 

وقال بايدن في بيان يوم الاثنين إن عكس هذا التقدم سيتطلب مراجعة فورية لقوانين وسلطات العقوبات لدينا، يتبعها الإجراء المناسب.

ووصف الوضع بأنه "هجوم مباشر على انتقال البلاد إلى الديمقراطية وسيادة القانون"، ودعا المجتمع الدولي إلى "الضغط على الجيش البورمي للتخلي فورًا عن السلطة التي استولى عليها".

وتم الضغط على السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي بشأن جزء من البيان يقول، "إن الولايات المتحدة تأخذ علما بأولئك الذين يقفون مع شعب بورما في هذه الساعة الصعبة"، وسأل عما إذا كان الاقتراح بمثابة تحذير للصين على وجه التحديد.

ولم تتناول بساكي السؤال بشكل مباشر، لكنها قالت إنها "رسالة إلى جميع البلدان في المنطقة والبلدان التي سيُطلب منها الرد أو التفكير في الاستجابة المناسبة كرد فعل على الأحداث".
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