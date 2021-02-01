إحنا فينا اللي مكفينا والله.. تعليق مثير من تامر أمين على فيروس نيباه |فيديو

علق الإعلامي تامر أمين، على فيروس نيباه الذي تردد الحديث مؤخرا عن خطورته في كل وسائل الإعلام العالمية، قائلا:" شكلي داخل على مرحلة الهبل بسبب الفيروسات القادمة من الصين".





وأضاف تامر أمين في برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار": "إحنا لسه مخلصناش من كورونا عشان يظهر نيباه".





وتابع تامر أمين: "بيقولوا إن فيروس نيباه ظهر نتيجة خفافيش الفاكهة" مرددا: "إحنا فينا اللي مكفينا والله".





وأكمل تامر أمين، قائلا: "العالم يتسائل هل يكون انتشار نيباه مماثلا لما حدث مع فيروس كورونا في بداياته، والحديث المتداول في الدوائر الصحية والعلمية تؤكد عدم القلق من فيروس نيباه لأنه متواجد منذ فترة ونسبة انتشاره منخفضة".







