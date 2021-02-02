ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديو جراف.. لقاح أسترازينيكا من التجارب إلى أيادي المصريين

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 06:02 م
صدى البلد
Advertisements
ايمان عبداللطيف
وصلت أولى دفعات لقاح أسترازينيكا – أكسفورد إلى مصر وهو اللقاح الذي تم اعتماده في بريطانيا منذ أسابيع ، ووصلت شحنة منه إلى مصر عن طريق دبي.

وحصلت مصر على 50 ألف جرعة من اللقاح استرازينيكا، ضمن جهود الدولة وسعيها في توفير لقاحات الفيروس من مصادر متنوعة.

وفي نوفمبر الماضي ، كشفت المختبرات في بريطانيا عن نتائج التجارب السريرية لهذا اللقاح حيث جاءت النتائج بأنه فعال بنسبة متوسطة قدرها 70%، في مقابل أكثر من 90% للقاح بيونتيك وفايزر ولقاح موديرنا.

ولمزيد من التفاصيل حول لقاح أسترازينيكا من التجارب لأيادي المصريين شاهد الفيديو جراف التالى.



Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية: نحتاج للمعلومات عن لقاح سبوتنيك الروسي لتقييم فاعليته

جامعة أكسفورد تفجر مفاجأة عن لقاح فايزر.. فيديو

رئيس الحكومة البريطانية: إيجاز استخدام لقاح (أكسفورد - أسترازينيكا) انتصار للعلم البريطاني

أرخص وأسهل في التخزين.. مزايا وعيوب لقاح أسترازينيكا- أكسفورد

صحيفة أمريكية: جدل بين العلماء بشأن تأخير إعطاء الجرعة الثانية من لقاحات كورونا

استياء أوروبي من شركة منتجة للقاح كورونا.. فما السبب؟

ترشيحاتنا

تزوير وعاهة مستديمة .. إحالة اثنين من ضباط وزارة الداخلية للجنايات

بعد إصابة نائبين.. حقيقة إصابة ثالث بـ كورونا عن الإسماعيلية

مصرع طالبة أسفل عجلات قطار الزقازيق

شاهد.. قائد القوات الجوية يستقل طائرة مقاتلة للمشاركة في تدريبات عسكرية مع فرنسا

مش بس bein sports .. تعرف على القنوات الناقلة لموقعة الأهلى والدحيل القطري بمونديال الأندية

بملابس البيت.. شاهد جاستن بيبر يستقل رولز رويس كهربائية مصنعة خصيصا له ولزوجته هايلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول الفريك يوميا؟

سعر ومواصفات كاديلاك بلاكوينج CADILLAC BLACKWING CT4 V 2022.. صور

طريقة عمل الخبيزة بـ 4 وصفات أبرزها الفريك