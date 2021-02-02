فيديو جراف.. لقاح أسترازينيكا من التجارب إلى أيادي المصريين

وصلت أولى دفعات لقاح أسترازينيكا – أكسفورد إلى مصر وهو اللقاح الذي تم اعتماده في بريطانيا منذ أسابيع ، ووصلت شحنة منه إلى مصر عن طريق دبي.
وحصلت مصر على 50 ألف جرعة من اللقاح استرازينيكا، ضمن جهود الدولة وسعيها في توفير لقاحات الفيروس من مصادر متنوعة.
وفي نوفمبر الماضي ، كشفت المختبرات في بريطانيا عن نتائج التجارب السريرية لهذا اللقاح حيث جاءت النتائج بأنه فعال بنسبة متوسطة قدرها 70%، في مقابل أكثر من 90% للقاح بيونتيك وفايزر ولقاح موديرنا.
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ولمزيد من التفاصيل حول لقاح أسترازينيكا من التجارب لأيادي المصريين شاهد الفيديو جراف التالى.