سامي قمصان يكشف آخر استعدادات الأهلي لمواجهة الدحيل في مونديال الأندية

كشف سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم كواليس استعدادات المارد الأحمر لمواجهة الدحيل فى افتتاح مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2021 بقطر.





وقال قمصان في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "الأهلي": "فخر كبير أن تنتمي للقلعة الحمراء كمشجع، ولكن أن تصل إلى هذا المحفل العالمي والبطولة الكبيرة يجعلنا نشعر بفرحة أكبر".





وأضاف: "كنت أتوقع استقبال الجماهير لكن ليس بهذا الكم، وموسيماني انبهر بالجمهور وتحدثت معه وقلت له هذا أقل عن المعتاد، كان شعورًا رائعًا أن نمثل الأهلي وخلفنا هذا الجمهور الذي يدعمنا، نحن نحمل اسم إفريقيا وليس مصر فقط، خاصة ونحن ثاني أكثر ناد في العالم شارك في هذه البطولة".





وعن مباراة الدحيل، واصل: "نحن نلعب في أعلى مستوى، مدارس مختلفة وإمكانيات لاعبين مجهولة، الدحيل دعم الفريق بصفقات ثقيلة، وضم مهاجم برازيلي على سبيل الإعارة بـ7 ملايين يورو، هذا رقم ضخم، ولكن موسيماني لديه خبرات ووصل للبطولة مع صن داونز من قبل، ويعرف كيف ينظم فريقه، وإن شاء الله يختار اللاعبين المناسبين للقاء".





واستطرد: اللاعبون وصلوا لحالة فنية وذهنية جيدة، معظم الناس تتحدث عن مباراة بايرن ميونخ قبل تخطي الدحيل، وموسيماني وأنا وعبد الحفيظ نتحدث معهم عن الخطوة الأولى وهي لقاء الدحيل".





وتابع: "لدينا لاعبون يشاركون لأول مرة في هذه البطولة وهذا أمر إيجابي والدوافع كبيرة، ولابد أن نفكر بإيجابية وأنها بطولة تكريمية، الأجواء مختلفة وهناك تعديلات جديدة في التحكيم، ونحن أمام حدث كبير وفخورين أننا هنا، ونؤكد أننا سنفعل كل ما لدينا لإسعاد الجماهير".



