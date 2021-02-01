بفستان جريء .. زينة تثير الجدل بإعلان تخرجها في كلية الحقوق

نشرت الفنانة زينة صورة جديدة على حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.





وظهرت زينة ؛ بإطلالة جريئة وانيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان مكشوف الأكتاف والصدر باللون الاسود.



