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مرأة

بفستان جريء .. زينة تثير الجدل بإعلان تخرجها في كلية الحقوق

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:16 م
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الفنانة زينة صورة جديدة على حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت زينة ؛ بإطلالة جريئة وانيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان مكشوف الأكتاف والصدر باللون الاسود. 

 وعلقت قائلة: اولا تقولوا مبروك ،لاني نجحت الحمد لله في كلية الحقوق ،خلصت ثانوية عامة ودخلت كلية تجارة جامعة عين شمس، واختي اقنعتني ادرس حقوق وكنت مدايقه اني اخدت الخطوة دي لاني طبعا ماعنديش وقت وكانت مسئولية كبيرة ،بس دلوقتي فرحانة اوي وبشكر اختي علي تحملها ليا و وقفتها جنبي كالعادة بجد انا منغيرك ولا حاجه ،I adore you my sister .
بفستان جريء .. زينة تثير الجدل بإعلان تخرجها في كلية الحقوق
بفستان جريء .. زينة تثير الجدل بإعلان تخرجها في كلية الحقوق
بفستان جريء .. زينة تثير الجدل بإعلان تخرجها في كلية الحقوق
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