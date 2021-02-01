البيت الأبيض: الحاجة إلى إغاثة الأمريكيين من كورونا "ملحة للغاية"

أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكي، عن أن الحاجة إلى تمرير حزمة إغاثة إضافية لـ كورونا - كوفيد 19 "ملحة بشكل لا يصدق"، قبل ساعات من اجتماع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين مع الرئيس بايدن لمناقشة صفقة بين الحزبين.





وقالت بساكي: "إنه أمر ملح للغاية" ، مشيرة إلى إمكانية الحصول على تأمين ضد البطالة ، وانعدام الأمن الغذائي ، والحاجة إلى التمويل لتوزيع اللقاحات والمدارس العامة.





ولكن لا يزال هناك متسع من الوقت لإجراء تغييرات لمواصلة النقاش وهذا هو السبب في أننا نوعا ما نقوم بتصعيد عدد الاجتماعات والمشاركة التي نجريها خلال هذا الأسبوع ".





وتواجه الإدارة اختبارًا حاسمًا هذا الأسبوع - بالإضافة إلى اجتماع الرئيس ، يبدأ الديمقراطيون عملية المصالحة لإصدار تشريع محتمل بأنفسهم ، والذي يمكن أن يسمم البئر لصفقة من الحزبين.