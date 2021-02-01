عبد المحسن سلامة: التعاون الأمني الاستخباراتي ضرورة ملحة لمواجهة الإرهاب ..فيديو

قال الكاتب الصحفي، عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن المنتدى العربي الاستخباري خطوة مهمة في التعاون العربي بالمنطقة.





وأضاف "سلامة"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن التعاون الأمني الاستخباراتي أصبح ضرورة ملحة في ظل ما تشهده المنطقة والعواصم العربية منذ 10 سنوات، معقبا "للأسف سقطت بعض الدول، وما زالت هناك دول تعاني، مثل ليبيا واليمن والعراق".





وأوضح رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، أن المنتدى العربي الاستخباري لا يستهدف دولة بعينها ولكنه يستهدف المنطقة العربية ككل، لافتا إلى أن الدور المصري وثورة 30 يونيو أعادت المسار للمنطقة العربية بأكملها، مؤكدا أن مصر حريصة على وحدة الصف العربي.





وأشار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إلي أنه لابد أن تكون هناك رؤية واستراتيجية كاملة لمواجهة التحديات المستقبلية، مؤكدا أن التحديات تحيط بالمنطقة مما يتوجب وجود أجندة مستقبلية متوافقة بين الدول العربية لمواجهة تلك التحديات.