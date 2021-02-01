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وزير القوى العاملة يعلن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة.. فيديو

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:17 م
محمد سعفان
محمد سعفان
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إبراهيم القادري
علق محمد سعفان وزير القوى العاملة على حوسبة مكاتب التفتيش العمالية قبل الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة بنسبة 100 %، قائلا: "إن هذا نوع  من أنواع الشفافية الكاملة حيث يقوم المفتش من خلال منظومة إلكترونية بعد الانتهاء من عمله بارسال تقرير وهذا يضمن الشفافية الكاملة والسرعة فى الأداء.

وأضاف  وزير القوى العاملة خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، سنقوم بتحديد التعويضات الخاصة بالعمال الذين تغلق مصانعهم وحتى هذه اللحظة لا يوجد لدينا أى أوراق رسمية لإجراء ضد العمال أو المنشآت، مشيرا إلى أنه تحسبا للأمر بدأنا مع هيئة التأمينات في دراسة حقوق هؤلاء العمال مع انطلاق قانون التأمينات الجديد لضمان حصولهم على معاش من عدمه.

واكد وزير القوى العاملة أنه سيتم صرف منحة العمالة غير المنتظمة بعد أن تقوم اللجنة بالاجتماع وتحدد مواعيد الصرف مشيرا الى ان اللجنة  ستجتمع بعد اسبوع  .
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