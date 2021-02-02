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اقتصاد

اقتصاد سوريا| الزراعة السورية: تنفيذ 93% من خطة القمح والمحصول بحالة جيدة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:00 ص
قمح
قمح
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قسم الاقتصاد
أعلنت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الانتهاء من زراعة محصول القمح لهذا الموسم حيث بلغت المساحات المزروعة بالمحصول 437ر1 مليون هكتار بنسبة تنفيذ 93 بالمئة من الخطة المقررة والبالغة نحو 550ر1 مليون هكتار.

مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة المهندس أحمد حيدر أوضح في تصريح لـ سانا أن زراعة محصول القمح بدأت في ال15من تشرين الثاني من العام الماضي واستمرت لغاية الـ 31 من كانون الثاني 2021.

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وأكد حيدر أن المساحة المروية المزروعة بلغت 587283 هكتارا بنسبة تنفيذ 79 بالمئة بينما بلغت المساحة البعلية 849484 هكتارا بنسبة تنفيذ 105 بالمئة.

وأشار حيدر إلى أن المحصول يمر حاليًا بمرحلة الإشطاء بالنسبة للمساحات المبكرة والإنبات والنمو الخضري بالنسبة للمساحات المتأخرة موضحًا أن “الحالة العامة للمحصول جيدة” وخاصة بعد الهطولات المطرية الأخيرة حيث يستعد الفلاحون لإضافة الدفعة الثانية من السماد الآزوتي منوهًا إلى أنه يجري حاليًا التحري عن الإصابات بالصدأ الأصفر في حال وجودها من قبل اللجان المكانية لتتم معالجتها في الوقت المناسب.
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