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وزير الشباب: منتخب مصر لليد قدم أداء قويا أمام أفضل منتخبات العالم.. فيديو

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:10 م
وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
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محمود محسن
أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أننا نعد جميع المنتخبات الوطنية للمنافسة على البطولات، مشيرا إلى أن الوزارة تخطط مع الاتحاد المصري لكرة اليد لإعداد وجود منتخب وطني قوي، والتعاقد مع مدرب مميز للمنافسة بشكل قوي في البطولة.

وأضاف "صبحي"، خلال تصريحات ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، "عملنا في ظروف صعبة بسبب كورونا"، مشيرا إلى أن أوروبا كانت أكثر حظًا لاستكمال المسابقات المحلية لديهم.

وتابع وزير الشباب والرياضة، أن مصر لعبت مع أقوى المنتخبات في العالم، مؤكدا أن منتخبنا قدم أداء قويًا، وتم الإعداد بشكل قوي للأولمبياد وسنكون منافسا قويا.

وأشار إلى أننا نبذل قصارى جهدنا، وقدمت تحية للمنتخب الوطني لكرة اليد، ووجهت لهم رسالة الرئيس ورئيس الوزراء على ما قدموه.

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