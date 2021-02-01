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أخبار العالم

البيت الأبيض يبحث حرمان ترامب من أحد أهم حقوقه كرئيس سابق

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:04 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
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محمد عثمان
أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أنه يبحث في قرار منح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، حق الوصول إلى المعلومات الاستخباراتية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إن القرار حول منح ترامب حق الوصول إلى المعلومات الاستخباراتية لا يزال قيد المراجعة، وفقًا لوكالة "رويترز".

وردت بساكي على سؤال أحد الصحفيين حول ما إذا كان عدم استخدام ترامب لموقع "تويتر" قد سهّل على البيت الأبيض التفاوض مع المشرعين الأمريكيين قائلة: "نحن لا نقضي الكثير من الوقت في التفكير في الرئيس ترامب هنا.. لا أستطيع القول إننا نفتقده على تويتر".

وجرى العرف، أن يحصل الرؤساء السابقون على إحاطات استخباراتية روتينية، ويسمح لهم بالوصول إلى معلومات سرية، وفيما يبدو تجري مساعٍ قوية من جانب الديمقراطيين لمنع تلك المعلومات من الوصول إلى ترامب.
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