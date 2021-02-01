البيت الأبيض يبحث حرمان ترامب من أحد أهم حقوقه كرئيس سابق

أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أنه يبحث في قرار منح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، حق الوصول إلى المعلومات الاستخباراتية.





وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إن القرار حول منح ترامب حق الوصول إلى المعلومات الاستخباراتية لا يزال قيد المراجعة، وفقًا لوكالة "رويترز".





وردت بساكي على سؤال أحد الصحفيين حول ما إذا كان عدم استخدام ترامب لموقع "تويتر" قد سهّل على البيت الأبيض التفاوض مع المشرعين الأمريكيين قائلة: "نحن لا نقضي الكثير من الوقت في التفكير في الرئيس ترامب هنا.. لا أستطيع القول إننا نفتقده على تويتر".



