مدير تطوير نافورة النيل: هيئة قناة السويس مولت المشروع

كشف المهندس وليد عبد الخالق مدير مشروع تطوير نافورة نهر النيل، عن تفاصيل وكواليس تطوير نافورة نهر النيل وعودتها للحياة بعد توقف دام ٤٠ عاما.





وقال عبد الخالق، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج ٩٠ دقيقة، المذاع عبر شاشة المحور، مساء اليوم الاثنين، إنه تم الاستعانة بالمركز القومي للبحوث وتم التعاون مع أكثر من جهة.





وأكد أن أجزاء في جسم النافورة كانت متأكلة بالكامل بسبب عوامل التعرية، مشير الي أنه النافورة تعمل الان ب ٣٦ طرمبة لضخ المياه.





وفي السياق نفسه أشار الي أن هيئة قناة السويس مولت مشروع تطوير نافورة النيل، متابعا ان أعمال التطوير حافظت على الجسم التاريخي للنافورة.



