ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مدير تطوير نافورة النيل: هيئة قناة السويس مولت المشروع

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:14 م
نافورة النيل
نافورة النيل
Advertisements
عادل نصار
كشف المهندس وليد عبد الخالق مدير مشروع تطوير نافورة نهر النيل، عن تفاصيل وكواليس تطوير نافورة نهر النيل وعودتها للحياة بعد توقف دام ٤٠ عاما. 

وقال عبد الخالق، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج ٩٠ دقيقة، المذاع عبر شاشة المحور، مساء اليوم الاثنين، إنه تم الاستعانة بالمركز القومي للبحوث وتم التعاون مع أكثر من جهة. 

وأكد أن أجزاء في جسم النافورة كانت متأكلة بالكامل بسبب عوامل التعرية، مشير الي أنه النافورة تعمل الان ب ٣٦ طرمبة لضخ المياه. 

وفي السياق نفسه أشار الي أن هيئة قناة السويس مولت  مشروع تطوير نافورة النيل، متابعا ان أعمال التطوير حافظت على الجسم التاريخي للنافورة. 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد تعطلها 40 عاما .. تشغيل «نافورة النيل».. صور

تعقيبا على افتتاح نافورة للنيل.. برلمانية: تساعد على تذكر زمن الفن الجميل

عطلانة من 40 سنة.. تفاصيل إعادة تشغيل نافورة النيل الراقصة.. فيديو

أحمد موسى: نافورة النيل أقدم من دولة قطر

شاهد.. نافورة النيل تعود للعمل بعد توقف 4 عقود

شاهد.. أستاذ تخطيط يكشف سبب صعوبات تطوير نافورة النيل والهدف منها

ترشيحاتنا

سقوط سيارة من أعلى كوبرى أكتوبر ومصرع سائقها ..صور

بفستان جريء .. زينة تثير الجدل بإعلان تخرجها في كلية الحقوق

برج فيصل المحترق .. صراع مع الوقت لإنقاذ الدائري من كارثة

التعليم العالي: تطعيم كورونا بالمستشفيات الجامعية اختياري .. وهذا هو موعد تلقي اللقاح

النيابة الإدارية تحيل مهندسي وموظفي الحي المسئولين عن عقار فيصل للتحقيق

البنك الأهلى: مستمرون فى إصدار الشهادات البلاتينية ذات العائد المرتفع بفائدة 11%

Advertisements

وزيرة التضامن: صرف 100 جنيه شهريًا نقاطا إضافية على السلة الغذائية التموينية بشرطين

أحمد موسى يبكي على الهواء: الوحدة الصحية بتاعتنا ماكنش فيها إبرة ولا شاش

الصحة العالمية تعلن حصول دولتين عربيتين على آلاف الجرعات من لقاح فايزر

بخلاف زيادة يونيو.. وزير المالية يعلن عن زيادة جديدة لـ أصحاب المعاشات

استبعاد 5 نجوم من قائمة الدحيل القطري قبل مواجهة الأهلى بمونديال الأندية

مناورات عسكرية لمدة شهر.. الصين تستعد للحرب مع هذه الدولة

أخبار مشجعة.. الصحة العالمية تعلن نبأً سارًا بشأن إصابات كورونا عالميا

معفنة أم آمنة .. معلومات لا تعرفها عن الجبن الريكفورد

وزير التعليم العالي يصارح المصريين بحقيقة وضع كورونا في مصر..فيديو

صور مفبركة.. تامر أمين يفجر مفاجأة حول عقار فيصل المحترق

زيادة المعاشات بنسبة 50% ودعم الحوامل ماديا.. بيان وزيرة التضامن للنواب

مدير إدارة الحماية المدنية سابقا يكشف سبب استمرار حريق عمارة فيصل لليوم الثالث ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مجسم.. أحلام تتألق بإطلالة تكشف عن أنوثتها وإنقاص وزنها

ظهور نادر.. رانيا يوسف تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة.. شاهد

قصة سيارة غامضة طاردت سندريلا الشاشة | صور