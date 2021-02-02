اقتصاد السعودية| البنك للتنمية تنظم ندوة عبر الإنترنت.. غدا

تستضيف مؤسسات القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ندوة عبر الإنترنت غدا الاربعاء، التي تُعرف "بـ الدعم الاستثماري بجسور التجارة العربية الأفريقية للمؤسسات المالية والشركاء"، حيث تنظمها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC)، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD)، بالتعاون مع منتدى الأعمال لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية (ثـــــــقـــــة).





وقالت وكالة الأنباء السعودية " واس" إن الندوة تناقش عددًا من الموضوعات المتعلقة ببرنامج "جسور التجارة العربية الأفريقية" والتقدم الملحوظ في تنفيذ المشاريع، والأنشطة التي تتعلق بنمو الاستثمار التجاري ونقل التكنولوجيا بين الدول العربية والأفريقية،بالإضافة إلى الفرص التجارية المحتملة القائمة بين المنطقتين في القطاعات المختلفة ودعوة المؤسسات المالية ذات الأهداف المشتركة لتطوير الشراكة من خلال تعزيز تنمية التجارة في الدول العربية والأفريقية، مع التركيز بشكل خاص على تطوير أدوات التمويل التجاري ومكونات الاستثمار.





ويهدف البرنامج إلى زيادة التكامل الاقتصادي ودعم النمو المستدام في جميع البلدان العربية والأفريقية، وسينصب التركيز في جهود تشجيع التجارة تحديدا على القطاعات التي يتم فيها إنشاء قيمة مضافة كبيرة، لا سيما في الصناعات التي تعتمد على قوة عاملة أكثر مهارة والصناعات التي يمكن أن تعزز المزيد من الاستثمار ونشر المعرفة.





كما تهدف الندوة إلى تشجيع شبكات المؤسسات المالية والشركاء ليصبحوا أعضاء في برنامج "جسور التجارة العربية الأفريقية أن تكون جزءًا من عملية صنع القرار والاستفادة من الإجراءات المختلفة التي ينطوي عليها البرنامج.





ويشارك المتحدثون الرئيسيون في هذه الندوة بوجهات نظرهم وخبراتهم الطويلة وهم، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC) أسامة قيسي ، والرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD)، أيمن أمين سجيني، والرئيس التنفيذي لـلمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) المهندس هاني سالم سنبل.