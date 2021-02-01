ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لأول مرة.. وزير الإنتاج الحربي: مصر ستنتج أتوبيسا كهربائيا كاملا.. فيديو

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:11 م
المهندس محمد أحمد
المهندس محمد أحمد مرسي
Advertisements
محمد القاضي
قال المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي: إنه تم توقيع اتفاقية تصنيع مشترك للأتوبيسات الكهربائية بين مصنع 200 أحد مصانع الإنتاج الحربي وشركة صناعة وسائل النقل.

وأضاف "مرسي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن البرتوكول لتصنيع مشترك للأتوبيسات الكهربائية،  في إطار دعم الدولة المصرية لتوطين استراتيجية صناعة المركبات الكهربائية.

وأشار إلي أن الكيلو متر الذي يقطعه الاتوبيس الذي يعمل بالسولار يكلف 3.40 جنيه، أما الذي يعمل بالكهرباء فيكلف 140 قرش، موضحا أنه يتم استخدام 45% من قيمة الوقود للأتوبيسات الكهربائية.

وأوضح أن وزارة الإنتاج الحربي تمتلك الفنيات التصنيعية والتكنولوجية والكوادر الفنية المدربة، لذلك كان لا بد من التعاقد مع شركة متميزة في مجال انتاج الاتوبيسات الكهربائية، من أجل إنتاج أتوبيس كهربائي مصري بمعني الكملة، معقبا: "لأول مرة يحدث في مصر انتاج اتوبيس مصري كامل".

ولفت إلي أنه سوف يتم الوصول إلي نسبة تصنيع محلي أكثر من 60% مع بداية الإنتاج، وكان من الصعب الوصول إلي مثل هذه النسبة إذا كان الشريك أجنبيا، لأن الشريك الأجنبي يكون متمسك بأن يكون هو المورد للمكونات.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الإنتاج الحربي: أتوبيس الغاز الطبيعي يوفر 580 جنيها يوميا للنقل العام

وزارة الإنتاج الحربي: 45% نسبة المكون المحلي في الأوتوبيس الكهربائي

اتفاقية شراكة مع الصين.. تفاصيل أول أتوبيس كهربائى فى مصر

وزيرا التجارة والإنتاج الحربي يشهدان توقيع اتفاقية تصنيع الأتوبيسات الكهربائية

لتصنيع أوتوبيسات كهربائية.. توقيع اتفاقية بين"200 الحربي" و"MCV"

ترشيحاتنا

مفاجأة في قائمة بايرن ميونخ لكأس العالم للأندية

بنك مصر يكشف حقيقة إلغاء الشهادة البلاتينية وتقليل الفائدة.. فيديو

مستعدون لجميع سيناريوهات كورونا.. وزير التعليم العالي: عودة الحياة لطبيعتها في الجامعات خلال 20 يوما ..فيديو

الجيزة تتأهب لكارثة عقار فيصل.. استمرار تصاعد النار وتصدع بالمبنى "صور"

صورها أثناء العلاقة الزوجية.. زوجة ترفع دعوى تعويض بـ10 ملايين جنيه ضد زوجها

مدير إدارة الحماية المدنية سابقا يكشف سبب استمرار حريق عمارة فيصل لليوم الثالث ..فيديو

Advertisements

وزيرة التضامن: صرف 100 جنيه شهريًا نقاطا إضافية على السلة الغذائية التموينية بشرطين

أحمد موسى يبكي على الهواء: الوحدة الصحية بتاعتنا ماكنش فيها إبرة ولا شاش

الصحة العالمية تعلن حصول دولتين عربيتين على آلاف الجرعات من لقاح فايزر

بخلاف زيادة يونيو.. وزير المالية يعلن عن زيادة جديدة لـ أصحاب المعاشات

استبعاد 5 نجوم من قائمة الدحيل القطري قبل مواجهة الأهلى بمونديال الأندية

مناورات عسكرية لمدة شهر.. الصين تستعد للحرب مع هذه الدولة

أخبار مشجعة.. الصحة العالمية تعلن نبأً سارًا بشأن إصابات كورونا عالميا

معفنة أم آمنة .. معلومات لا تعرفها عن الجبن الريكفورد

وزير التعليم العالي يصارح المصريين بحقيقة وضع كورونا في مصر..فيديو

صور مفبركة.. تامر أمين يفجر مفاجأة حول عقار فيصل المحترق

زيادة المعاشات بنسبة 50% ودعم الحوامل ماديا.. بيان وزيرة التضامن للنواب

مدير إدارة الحماية المدنية سابقا يكشف سبب استمرار حريق عمارة فيصل لليوم الثالث ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مجسم.. أحلام تتألق بإطلالة تكشف عن أنوثتها وإنقاص وزنها

ظهور نادر.. رانيا يوسف تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة.. شاهد

قصة سيارة غامضة طاردت سندريلا الشاشة | صور