لأول مرة.. وزير الإنتاج الحربي: مصر ستنتج أتوبيسا كهربائيا كاملا.. فيديو

قال المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي: إنه تم توقيع اتفاقية تصنيع مشترك للأتوبيسات الكهربائية بين مصنع 200 أحد مصانع الإنتاج الحربي وشركة صناعة وسائل النقل.





وأضاف "مرسي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن البرتوكول لتصنيع مشترك للأتوبيسات الكهربائية، في إطار دعم الدولة المصرية لتوطين استراتيجية صناعة المركبات الكهربائية.





وأشار إلي أن الكيلو متر الذي يقطعه الاتوبيس الذي يعمل بالسولار يكلف 3.40 جنيه، أما الذي يعمل بالكهرباء فيكلف 140 قرش، موضحا أنه يتم استخدام 45% من قيمة الوقود للأتوبيسات الكهربائية.





وأوضح أن وزارة الإنتاج الحربي تمتلك الفنيات التصنيعية والتكنولوجية والكوادر الفنية المدربة، لذلك كان لا بد من التعاقد مع شركة متميزة في مجال انتاج الاتوبيسات الكهربائية، من أجل إنتاج أتوبيس كهربائي مصري بمعني الكملة، معقبا: "لأول مرة يحدث في مصر انتاج اتوبيس مصري كامل".





ولفت إلي أنه سوف يتم الوصول إلي نسبة تصنيع محلي أكثر من 60% مع بداية الإنتاج، وكان من الصعب الوصول إلي مثل هذه النسبة إذا كان الشريك أجنبيا، لأن الشريك الأجنبي يكون متمسك بأن يكون هو المورد للمكونات.