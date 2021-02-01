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برلمان

برلماني: تسجيل 3.7 مليون مواطن في التأمين الصحي الشامل

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:18 م
التأمين الصحي الشامل
التأمين الصحي الشامل
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القسم السياسي
أشاد النائب الصافي عبد العال الصغير، عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل محافظة الإسكندرية، بمنظومة التأمين الصحي الشامل والتي توليها الدولة اهتماما كبيرا باعتبارها إحدى أدوات الدولة لتقديم خدمات صحية لكل المصريين بجودة عالية ودون تمييز.

وأضاف "الصغير"، خلال تصريحات له اليوم، أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي، ووفق البيانات الرسمية لهيئة التأمين الصحي الشامل، تعمل على تسخير كافة الإمكانات لضغط الجدول الزمنى المقرر لتنفيذه، بحيث يتم تطبيقه على مستوى الجمهورية خلال 10 سنوات فقط بدلا من 15 عاما.

وأوضح النائب، أن تسجيل 3.7 مليون مواطن فى منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات، تتعلق بالمرحلة الأولى في المنظومة إنجاز كبير ويؤكد على تسارع الخطى للانتهاء منه.

وأشار إلى أن مصر وعلى مدار السنوات الماضية، شهدت العديد من المبادرات الصحية الرئاسية التي أعلنها الرئيس السيسي للارتقاء بصحة المصريين ومنها مبادرة 100 مليون صحة، مضيفا أن التأمين الصحي الشامل يتكامل مع كل هذه المبادرات لرعاية المصريين والعناية الصحية بهم.

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