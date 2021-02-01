أحمد موسى يشيد بمطالبة النائب محمد أبو العينين بإلغاء ضريبة الأطيان الزراعية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن النائب محمد أبو العينين يتحدث بلسان المواطنين الذين أدخلوه البرلمان وأصبح وكيل مجلس النواب عنهم؛ موضحا أنه طالب وزير المالية بإلغاء ضريبة الأطيان لرفع الأعباء عن الفلاحين الذين يعانون أشد المعاناة.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ألقى كلمة قوية أمام وزير المالية الدكتور محمد معيط .





وطالب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، وزير المالية، بإلغاء ضريبة الأطيان لرفع الأعباء عن الفلاحين من الذين يعانون أشد المعاناة.





وقال في كلمته أمام جلسة مجلس النواب، تعقيبا على بيان وزير المالية، الدكتور محمد معيط: الرئيس لديه رسالة في شأن المستقبل الطموح فيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة، موضحا أن أرقام الموازنة حقيقية وجادة ولكنها لا تعكس القوة الحقيقية للاقتصاد المصري، مشددا على أهمية مراعاة السياسات والتشريعات التي تفجر الطاقات الحقيقية للاقتصاد.





ولفت أبو العينين، إلى أن الاستثمار مفتاح النمو في أي اقتصاد بالعالم، مشددا على أهمية التسويق الجيد من أجل جذب الاستثمارات واستغلال الثورة التكنولوجية.





وقال: ربنا وهب مصر طاقات إنتاجية كبيرة، ويبقى السؤال أين التشريعات التي تفجر الطاقات ونستطيع من خلالها توفير مناخ إيجابي للاستثمار؟





وأشار إلى أن هناك تشريعات لا تواكب الطموحات الاقتصادية، مؤكدا انه على الرغم من ذلك هناك مبادرات تاريخية في عمليات الرقمنة وغيرها.





وتابع: لابد من رسم السياسات الاقتصادية الكلية، وتوضيح قدرتها على التنافسية العالمية، بعد جايحة فيروس كورونا وما يستتبعها من تغير في السياسات المالية العالمية.





وأشار إلى أن العمود الفقري للاقتصاد المصري الزراعة والصناعة، مشددا على أهمية وجود سياسات تحفيزية للاستثمار في هذين القطاعين.





ونوه بأهمية استغلال الموقع الجغرافي لمصر من خلال مبادرات جديدة حتى تتضاعف الأرقام بالموازنة العامة للدولة.





ووجه تحية لوزير المالية، قائلا: قمت بثورة كبيرة داخل الوزارة، مشددا على أهمية أن يكون هناك منظومة تشريعات وسياسات جديدة لتحقيق معدلات نمو واقتصاد وطني قوي.