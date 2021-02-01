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مفيش ضمير.. نشأت الديهي ينفعل على الهواء بسبب عقار فيصل المحترق..فيديو

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:28 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
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ندى عبد العزيز
انفعل الإعلامي نشأت الديهي بسبب عقار فيصل المحترق قائلًا:" مفيش حد عنده ضمير" ، وأكد أن كارثة هذا العقار نتيجة لإهمال سابق وعدم وجود متابعة للبناء فى مصر .

وشدد الديهي على ضرورة محاسبة صاحب عقار فيصل الغير مرخص لما سببه من كارثة وجميع المسئولين أيضًا الذين كانوا سبب فى بناء هذا العقار.

وأكد الديهي أن عقار فيصل كان بمثابة لقطة كاشفة للإهمال الموجود فى مصر ولتداعيات أزمة مخالفات المبانى فى مصر.

وتابع الديهي  بأن الدولة المصرية تقوم بالإصلاح من الأعماق لكم مخالفات المباني فيجب على جميع المصريين مساعدة الدولة للخروج من هذه الأزمة بسلام.
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