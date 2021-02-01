ضحية الإدمان باكية: "مشوفتش ولادي من 4 سنين وهموت عليهم"

قالت هند ضحية الإدمان في محافظة القليوبية، إنها بعد طردها في الشارع جاء زوجها المنفصلة عنه وأخذ أولادها، معقبة: "لم أراهم من 4 سنوات وهموت عليهم وطليقي رفض أن أرى أولادي مرة أخرى، خاصة بعد استفزازات حماتي".





ووجهت "هند"، خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "المحور"، برسالة إلى أولادها ميرال 9 سنوات ومحمد 6 سنوات باكية "وحشتوني أوي وهموت عليكم وانتوا نور عينيا، وهترجعولي تاني ومفيش حد أقوى من ربنا، وأنا راضية بقضاء الله وابتلائه لي".



