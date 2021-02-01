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توك شو

ضحية الإدمان باكية: "مشوفتش ولادي من 4 سنين وهموت عليهم"

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:47 م
إدمان
إدمان
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عادل نصار
قالت هند ضحية الإدمان في محافظة القليوبية، إنها بعد طردها في الشارع جاء زوجها المنفصلة عنه وأخذ أولادها، معقبة: "لم أراهم من 4 سنوات وهموت عليهم وطليقي رفض أن أرى أولادي مرة أخرى، خاصة بعد استفزازات حماتي". 

ووجهت "هند"، خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "المحور"، برسالة إلى أولادها ميرال 9 سنوات ومحمد 6 سنوات باكية "وحشتوني أوي وهموت عليكم وانتوا نور عينيا، وهترجعولي تاني ومفيش حد أقوى من ربنا، وأنا راضية بقضاء الله وابتلائه لي". 

وتابعت: "أولادي وحشوني جدا ونفسي أحضنهم وأشوفهم تاني ولو مرة واحدة وياخدوهم بس أحضنهم تاني"، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى أن تفقد والدها القاسي القلب أفضل من فقدي لوالدتي، لأن والدي سبب تعاستي في الدنيا بقلبه القاسي وإدمانه للمخدرات وشوه كل من حوله بإدمانه.
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