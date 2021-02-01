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نشأت الديهي: بطولة العالم لكرة اليد قصة نجاح جديدة لمصر..فيديو

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:36 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
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إبراهيم القادري
أكد الإعلامي نشأت الديهي أن بطولة العالم لكرة اليد تمثل "قصة نجاح" جديدة للدولة المصرية سواء كان من ناحية التنظيم او اداء منتخب مصر فى مباريات البطولة.

وقال الديهي خلال تقديمه برنامج بالورقة والقلم المذاع على فضائية "Ten" إن مصر  نجحت فى تطبيق خطة التأمين الطبي بالرغم من تحديات فيروس كورونا المستجد وذلك من خلال المتابعة الطبية فى البطولة وتطبيق نظام الفقاعة الطبية.

وأكد الديهي أن بطولة كرة العالم لليد عكست صورة مشرفة للمصريين فى الترتيب والتنظيم والقدرة على العمل فى ظروف صعبة .

وأضاف أن البطولة كانت بمثابة شهادة صلاحية للبنية التحتية المصرية سواء كانت من ملاعب او طرق.

ولفت الديهي إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان متابع جيد للبطوله مع رئيس الوزراء و وزير الشباب والرياضة لتقديم جميع الخدمات للبطولة من اجل الخروج بشكل مشرف يعبر عن جمهورية مصر العربية.
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