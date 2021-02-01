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توك شو

هند ضحية الإدمان تروي تفاصيل إدمانها لحبوب الترامادول

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:58 م
ادمان
ادمان
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عادل نصار
قالت هند ضحية الإدمان في محافظة القليوبية، إنها اشتغلت في أعمال كثيرة بعدما طردها أبوها وزوجته في الشارع ليلا، "مقابل أن ـقيم في غرفة تأويني من الشارع المخيف رغم أني خريجة جامعية ولكني قبلت بأشغال بسيطة جدا ومهينة بعدما الكل بعدوا عني ولم يقف بجانبي أحد". 

وأضافت "هند"، خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "المحور"، أن الدخول في الإدمان بدأت أثناء والدتي الأولى وكان عندي 19 عاما ودخل والدي غرفة الإفاقة بالمستشفى بحجة الاطمئنان عليّ وأعطاني حبوب الترامادول على أنها مسكن بعد عملية الولادة  القيصري، وبعدها تعودت على هذه الحبوب حتى الإدمان وأنا لا أعرف اسمها. 

وتابعت: "لم أعرف لماذا كان والدي يعطيني حبوب الإدمان دون خوف عليا كما لو أني لست ابنته، وأنا كنت بتعامل مع والدي أنه خائف عليا ويريد التخفيف عني أي ألم ولكني لم أصعب عليه أو يتحرك أبوته تجاهي، وكان أخواتي قلوبهم قاسية مثل أبي لم يتحركوا لنجدتي من الإدمان وتركوني وحيدة في الشارع". 
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