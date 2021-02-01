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توك شو

ضحية إدمان: زوجة أبويا رمتني أنا وولادي في الشارع بسبب علبة زبادي

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:02 م
إدمان
إدمان
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عادل نصار
قالت هند ضحية الإدمان في محافظة القليوبية، إن والدها المدمن تخلى عنها بعدما كان سببا في إدمانها لحبوب الترامادول، وكانت متزوجة وقام زوجها بعلاجها أكثر من مرة وكانت تحدث لها انتكاسة؛ لأن والدها كان يأتي لها ويعطيها حبوب الترامادول. 

وأضافت "هند"، خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "المحور"،  زوجي أخذ مني أولادي وحرمني منهم منذ 4 سنوات؛  بعد أن تركني ورماني والدي في الشارع لأنه كتب كل شيء باسم زوجته الجديدة بعد وفاة أمي. 

وتابعت: "زوجة والدي كانت تكرهني جدا وطردتني في الشارع أنا وأولادي أمام والدي الذي لم يحرك ساكنا بسبب علبة زبادي لابني الصغير، واتصلت بزوجي وقالت له "إحنا هنرميها في الشارع هي وأولادك تعالى وخد أولادك من زوجتك المدمنة، وجاء زوجي وأخذ أولادي وحرمني منهم منذ 4 سنوات".
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