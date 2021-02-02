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القوى العاملة: صرف الدفعة الأخيرة من منحة العمالة غير المنتظمة خلال أيام .. فيديو

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 04:00 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
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إبراهيم القادري
علق محمد سعفان وزير القوى العاملة على حوسبة مكاتب التفتيش العمالية قبل الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة بنسبة 100 %، قائلا: "إن هذا نوع  من أنواع الشفافية الكاملة حيث يقوم المفتش بعملة من خلال منظومة إلكترونية و بعد الانتهاء من عمله يقوم بإرسال تقرير وهذا يضمن الشفافية الكاملة والسرعة فى الأداء

وأوضح وزير القوى العاملة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم"، مع الإعلامى سيد على، أن الوزارة  منوطة  بتحديد التعويضات الخاصة للعمال الذين سوف تتوقف مصانعهم عن العمل  وحتى هذه اللحظة لا يوجد لدينا أى أوراق رسمية لاي إجراء ضد العمال أو المنشآت، مؤكدا: بدأنا مع هيئة التأمينات أن نقوم بدراسة ما مدى حقوق هؤلاء العمال وحقهم من انطلاق قانون التأمينات الجديد للحصول على معاش من عدمه.

وعن منحة العمالة غير المنتظمة، ذكر محمد سعفان ، إن شهر فبراير هو الشهر الأخير الذي سيتم فيه صرف منحة العمالة غير المنتظمة وستجتمع اللجنة وتحدد مواعيد صرف المنحة  خلال ايام.
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