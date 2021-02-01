من 1990 .. شاهد أحمد الفيشاوي في طفولته بصورة جديدة

نشر الفنان احمد الفيشاوي صورة جديدة له من طفولته عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وكانت الصورة من عام 1990، وتفاعل معها عدد كبير من جمهوره ومتابعيه عبر السوشيال ميديا.

وكانت أبرز التعليقات كالآتي: "شبه رونالدو – شكلك متغيرش كتير _ بنحبك يا ابن النجم".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الفيشاوي الانتهاء من تصوير فيديو كليب الأغنية، ونشر صورة من كواليس التصوير عبر حسابه بموقع "إنستجرام" وكتب عليها: "خلصنا تصوير نمبر 2".

ويتوقع بث الأغنية أولا عبر موقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، قبل عرضها بالفضائيات.

وشارك في التصوير مغني المهرجانات حمو بيكا، ونشر عددا من الصور تجمعه بالفيشاوي فمن كواليس تصوير الكليب، وعلق: "قريبا".

ويتوقع أن تتسبب الأغنية في أزمة مع الفنان محمد رمضان، وظهر أحمد الفيشاوي، على اللافتة الدعائية للأغنية بشكل "كاريكاتير" داخل حلبة ملاكمة، يصارع فيها الفنان محمد رمضان، الذي ظهر برسم كاريكاتيري أيضا.