تقييم برلماني لأداء الحكومة خلال الفترة الماضية.. نواب: نفذت برنامجها في ظل ظروف اقتصادية صعبة.. ومصر شهدت نقلة نوعية غير مسبوقة في 7 سنوات

برلمانية: النقل والبترول والتعليم والتعليم العالي أكثر الوزرات تميزا بالأداء
عضوة بالشيخ تطالب بالرقابة على أداء موظفي الحكومة لإسراع مصالح المواطنين
نائبة تعلق على أداء حكومة مدبولي: تميزت بجودة عالية لتنفيذ خطط التنمية
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن الحكومة نفذت برنامجها في ظل ظروف اقتصادية صعبة استطاعت أن تجلعها تحديًا أمامها وبالفعل تغلبت علي عدد كبير من المعوقات ولعل وزارات النقل والبترول والتعليم والتعليم العالي أكثر الوزرات تميزا في الأداء البرامجي ولهم إنجازات ملموسة علي أرض الواقع استفاد منها المواطنون.
فى البداية، قالت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، إن البرلمان الجديد بدأ أداء مهامه بشكل في منتهي الجدية والحزم ويظهر ذلك من خلال سرعة إستدعاء الحكومة وكافة وزارتها بعد مرور الأسبوع الأول من إنعقاد الجلسة الإفتتاحية مما يؤكد وجود إضافة كبري سيحققها المجلس خلال فترته.
وعن تقييم أداء الحكومة بشكل عام، أكدت "سلامة" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أنه تم تنفيذ برنامج العمل المستهدف لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة بقدرة فائقة الجودة وزمن قياسي للتنفيذ مما يميز حكومة الدكتور مصطفي مدبولي بإختلاف عن الحكومات السابقة.
و لفتت النائبة، إلي أن المجلس الحالي ينتمي له عدد كبير من الكوادر الشبابية وهذا يسهم بشكل فعال في تبادل الخبرات والرؤي الفكرية العصرية التي تمكننا من وضع أكثر من بديل بحلول القضايا والملفات الهامة علي أجندة البرلمان.
ومن جانبها علقت النائبة ايناس عبدالحليم عضو مجلس النواب، علي مسائلة النواب للحكومة عن تنفيذ مطالب دوائرهم وسط جو مناقشة البرلمان لبرامج الحكومة وتنفيذ خططها معقبة " احنا المفروض بنشوف انجزوا ايه من الخطط وباقي ايه مش طلبات بعيدة عن السياق العام" فهذا يؤدي إلي الخروج عن أهداف المجلس بالفترة الحالية و هي متابعة ما تم إنجازه بكافة الوزارات.
أكدت " عبدالحليم" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الحكومة نفذت برنامجها في ظل ظروف إقتصادية صعبة إستطاعت أن تجلعها تحدي أمامها وبالفعل تغلبت علي عدد كبير من المعوقات ولعل وزارات النقل والبترول والتعليم والتعليم العالي أكثر الوزرات تميزا في الأداء البرامجي ولهم إنجازات ملموسة علي أرض الواققع إستفاد منها المواطنين.
و أوضحت عضو مجلس النواب، أن جائحة كورونا كان لها الأثر السلبي علي إلحاق خسائر بمختلف قطاعات الدولة ولكن سرعان ما تم تداركها لذا فإن وجد قصور في أداء بعض المهام يجب علينا النظر بعين الإعتبار لهذه الأزمة القائمة التي حولت الدولة أكثر من 100 مليار من الميزانية العامة من أجل مواجهة التداعيات.
واختتمت النائبة حديثها، قائلة : في 7 سنوات شهدت مصر نقلة نوعية غير مسبوقة ومن ثم واجب علينا تكليل جهود الحكومة بالتقدير والإمتنان وأيضا الصبر علي تحقيق المتطلبات والطموحات.
وفي سياق متصل أشادت النائبة رشا اسحق عضو مجلس الشيوخ، بأداء الحكومة وتنفيذها للبرنامج المعني بتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، وتعد المشروعات القومية التي دشنتها الدولة في ظل قيادة الرئيس السيسي هي المفتاح الأول نحو رفع كفاءة المستوي المعيشي للمواطنين حيث كان ذلك بأولويات أجندة الحكومة والنواب معا.
وناشدت "اسحق" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، الدولة بضرورة تشديد الرقابة علي الأداء الوظيفي للعاملين بقطاعات الحكومة من أجل تقديم الخدمات المطلوبة منهم بإتقان وسرعة بالتنفيذ مما يسهم في زوال العقبات وتجنب أي نوع من العجز أو القصور فيما يخص تنفيذ خطط وإستراتيجيات الحكومة في تحقق التنمية.
كما طالبت عضو مجلس الشيوخ، بالفحص الدوري للميول والإتجاهات السياسية للموظفين العاملين بمؤسسات الدولة حال وجود عناصر تتنمي للإخوان الإرهابية أو الطابور الخامس مما يعمل علي نبذ الخطط والمؤمرات الدنيئة المشنة علي الدولة وعدم تعطيل مصالح المواطنين.
وتابعت النائبة، هناك متابعة قوية عن جد وكثب من جانب الرئيس السسيسي وذلك بمعدل يومي من أجل تنفيذ رؤية مصر 2030 مما يوضح أن لا مجال للتقاعس فكافة قطاعات الدولة تعمل علي قدم وساق وتسابق الزمن.