تقييم برلماني لأداء الحكومة خلال الفترة الماضية.. نواب: نفذت برنامجها في ظل ظروف اقتصادية صعبة.. ومصر شهدت نقلة نوعية غير مسبوقة في 7 سنوات

برلمانية: النقل والبترول والتعليم والتعليم العالي أكثر الوزرات تميزا بالأداء

عضوة بالشيخ تطالب بالرقابة على أداء موظفي الحكومة لإسراع مصالح المواطنين

نائبة تعلق على أداء حكومة مدبولي: تميزت بجودة عالية لتنفيذ خطط التنمية









أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن الحكومة نفذت برنامجها في ظل ظروف اقتصادية صعبة استطاعت أن تجلعها تحديًا أمامها وبالفعل تغلبت علي عدد كبير من المعوقات ولعل وزارات النقل والبترول والتعليم والتعليم العالي أكثر الوزرات تميزا في الأداء البرامجي ولهم إنجازات ملموسة علي أرض الواقع استفاد منها المواطنون.









فى البداية، قالت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، إن البرلمان الجديد بدأ أداء مهامه بشكل في منتهي الجدية والحزم ويظهر ذلك من خلال سرعة إستدعاء الحكومة وكافة وزارتها بعد مرور الأسبوع الأول من إنعقاد الجلسة الإفتتاحية مما يؤكد وجود إضافة كبري سيحققها المجلس خلال فترته.





وعن تقييم أداء الحكومة بشكل عام، أكدت "سلامة" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أنه تم تنفيذ برنامج العمل المستهدف لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة بقدرة فائقة الجودة وزمن قياسي للتنفيذ مما يميز حكومة الدكتور مصطفي مدبولي بإختلاف عن الحكومات السابقة.









و لفتت النائبة، إلي أن المجلس الحالي ينتمي له عدد كبير من الكوادر الشبابية وهذا يسهم بشكل فعال في تبادل الخبرات والرؤي الفكرية العصرية التي تمكننا من وضع أكثر من بديل بحلول القضايا والملفات الهامة علي أجندة البرلمان.





ومن جانبها علقت النائبة ايناس عبدالحليم عضو مجلس النواب، علي مسائلة النواب للحكومة عن تنفيذ مطالب دوائرهم وسط جو مناقشة البرلمان لبرامج الحكومة وتنفيذ خططها معقبة " احنا المفروض بنشوف انجزوا ايه من الخطط وباقي ايه مش طلبات بعيدة عن السياق العام" فهذا يؤدي إلي الخروج عن أهداف المجلس بالفترة الحالية و هي متابعة ما تم إنجازه بكافة الوزارات.





أكدت " عبدالحليم" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الحكومة نفذت برنامجها في ظل ظروف إقتصادية صعبة إستطاعت أن تجلعها تحدي أمامها وبالفعل تغلبت علي عدد كبير من المعوقات ولعل وزارات النقل والبترول والتعليم والتعليم العالي أكثر الوزرات تميزا في الأداء البرامجي ولهم إنجازات ملموسة علي أرض الواققع إستفاد منها المواطنين.





و أوضحت عضو مجلس النواب، أن جائحة كورونا كان لها الأثر السلبي علي إلحاق خسائر بمختلف قطاعات الدولة ولكن سرعان ما تم تداركها لذا فإن وجد قصور في أداء بعض المهام يجب علينا النظر بعين الإعتبار لهذه الأزمة القائمة التي حولت الدولة أكثر من 100 مليار من الميزانية العامة من أجل مواجهة التداعيات.





واختتمت النائبة حديثها، قائلة : في 7 سنوات شهدت مصر نقلة نوعية غير مسبوقة ومن ثم واجب علينا تكليل جهود الحكومة بالتقدير والإمتنان وأيضا الصبر علي تحقيق المتطلبات والطموحات.





وفي سياق متصل أشادت النائبة رشا اسحق عضو مجلس الشيوخ، بأداء الحكومة وتنفيذها للبرنامج المعني بتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، وتعد المشروعات القومية التي دشنتها الدولة في ظل قيادة الرئيس السيسي هي المفتاح الأول نحو رفع كفاءة المستوي المعيشي للمواطنين حيث كان ذلك بأولويات أجندة الحكومة والنواب معا.





وناشدت "اسحق" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، الدولة بضرورة تشديد الرقابة علي الأداء الوظيفي للعاملين بقطاعات الحكومة من أجل تقديم الخدمات المطلوبة منهم بإتقان وسرعة بالتنفيذ مما يسهم في زوال العقبات وتجنب أي نوع من العجز أو القصور فيما يخص تنفيذ خطط وإستراتيجيات الحكومة في تحقق التنمية.





كما طالبت عضو مجلس الشيوخ، بالفحص الدوري للميول والإتجاهات السياسية للموظفين العاملين بمؤسسات الدولة حال وجود عناصر تتنمي للإخوان الإرهابية أو الطابور الخامس مما يعمل علي نبذ الخطط والمؤمرات الدنيئة المشنة علي الدولة وعدم تعطيل مصالح المواطنين.





وتابعت النائبة، هناك متابعة قوية عن جد وكثب من جانب الرئيس السسيسي وذلك بمعدل يومي من أجل تنفيذ رؤية مصر 2030 مما يوضح أن لا مجال للتقاعس فكافة قطاعات الدولة تعمل علي قدم وساق وتسابق الزمن.