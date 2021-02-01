عميد كلية التجارة: انتهينا من رفع المقررات على المنصات الدراسية ومستعدون لإقامة الامتحانات

أكد الدكتور صلاح الدين إسماعيل عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان ، استعداد الكلية فى إقامة أمتحانات منتصف العام الدراسي وأن الكلية قد وضعت ضوابط وقامت بأخذ العديد من الإجراءات احترازية.





وقال الدكتور صلاح الدين فى تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن كلية التجارة قد أنتهت منذ الفترة السابقة من رفع المقررات الدراسية على المنصات التعليمية ميكروسوفت تيم والتى أطلقتها الجامعة لتطبيق نظام التعليم الهجين ( التعليم عن بعد ) وأن الكلية التزمت بقرارات رئيس مجلس الوزراء والتى جاءت بتعليق الدراسة داخل مقرات الجامعات المصرية والمدارس حتى نهاية الفصل الدراسى الأول وتفعيلها أون لأين، وذلك لمواجهة تداعيات فيروس كورونا داخل الجامعات والمدارس، وأن الدراسة سارت بدون أى معوقات فى العملية التعليمية على منصات التعليم التى أطلقتها الجامعة.





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وأشار عميد التجارة وإدارة الأعمال إلى أن الدراسة استمرت- بعد قرارات الحكومة- من خلال المنصات الإلكترونية الخاصة بالجامعة بشكل كامل ودون اى معوقات، لافتا الى أنه يتم تنسيق هذه المحاضرات بين الطلاب ودكتور المادة على حسب المواعيد التي تناسب الطلاب، وتسجيلها؛ لإتاحتها لهم في أي وقت يحتاجون إليها، ولم يتم رصد أي شكاوى من الطلاب بشأن استخدام المنصات الإلكترونية.





ونوه الدكتور صلاح الى أن الكلية فرضت على العاملين والمراقبين والمتواجدين فى الكلية أرتداء الكمامة والالتزام بالاجراءات الاحترازية المتبعة.





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وكان المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، قد وجه رؤساء الجامعات خلال الجلسة التي تم انعقادها يوم السبت الماضي الموافق 23 من يناير الجاري بإعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم ، والتي من المقرر بدءها عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة، كما أن المجلس الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم لتقييم الموقف الراهن بشأن جائحة فيروس كورونا بشكل يومي.