مدير سابق للحماية المدنية: مخزن عقار فيصل سبب استمرار النيران عدة أيام

أكد اللواء ممدوح عبد القادر، مدير الحماية المدينة بالقاهرة السابق، أن حريق عقار فيصل يعد من أصعب أنواع بلاغات الحرائق نظرا لان الحريق نشب فى مخزن ولا يوجد له أي منافذ يستطيع رجال الحماية المدنية الدخول من خلالها والسيطرة على الحريق، لافتا إلى أن رجال الإطفاء حاولوا كسر أحد حوائط المخزن ولكنها كانت خرسانية.





وأضاف اللواء ممدوح عبد القادر، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية كريمة عوض على قناة القاهرة والناس، أن محتويات مخزن عقار فيصل صعب مهمة الاطفاء، قائلا: "محتويات مخزن عمارة فيصل صعب مهمة عملية الإطفاء"، مضيفا أن محافظ الجيزة شكل لجنة لمتابعة حالة العقار أولا بأول.





وأشار عبد القادر، إلى أن لجنة محافظة الجيزة مشكلة من هيئة هندسية من أساتذة جامعين ومسئولين أحياء لمتابعة موقف العمارة أول بأول، مختتما: "مساحة المخزن الف متر على 3 أدوار مع التخزين المرعب ووجود بؤر نار وممكن تستمر النار، وصباح الغد ستكون النار قج انتهت فى المبنى".