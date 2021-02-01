بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارة بميكروباص في الإسماعيلية

أصيب 6 أشخاص في تصادم سيارة بأخرى ميكروباص على كوبري ٧٦ بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي باتجاه الإسماعيلية.





تلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا يفيد بإصابة 6 أشخاص هم "أحمد عبده رفاعي 30 عاما، علي أحمد عبد الكريم 30 عاما، مؤمن محمد أحمد 22 عاما، علاء محمد جميل 27 عاما، تامر محمد توفيق 43 عاما، أحمد حسن أحمد 13 عاما".





تم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج اللازم.





كشفت مصادر طبية بصحة الإسماعيلية، عن استقرار الحالة الصحية للمصابين وتنوع إصاباتهم بين كدمات وجروح واشتباه ما بعد الارتجاج.