ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارة بميكروباص في الإسماعيلية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:13 م
حادث تصادم
حادث تصادم
Advertisements
انجي هيبة
أصيب 6 أشخاص في تصادم سيارة بأخرى ميكروباص على كوبري ٧٦ بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي باتجاه الإسماعيلية.

تلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا يفيد بإصابة 6 أشخاص هم "أحمد عبده رفاعي 30 عاما، علي أحمد عبد الكريم 30 عاما، مؤمن محمد أحمد 22 عاما، علاء محمد جميل 27 عاما، تامر محمد توفيق 43 عاما، أحمد حسن أحمد 13 عاما".

تم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

كشفت مصادر طبية بصحة الإسماعيلية، عن استقرار الحالة الصحية للمصابين وتنوع إصاباتهم بين كدمات وجروح واشتباه ما بعد الارتجاج.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

اصابة 13 عاملا في انقلاب سيارة بالاسماعيلية

بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بـ فايد بالإسماعيلية

إصابة 3 أشخاص في حوادث متفرقة بالإسماعيلية

بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة بأحد أرصفة الطريق الدائري بالإسماعيلية

ترشيحاتنا

الجيزة تتأهب لكارثة عقار فيصل.. استمرار تصاعد النار وتصدع بالمبنى "صور"

الأمن فتح الدائري .. آخر المستجدات فى أزمة عقار فيصل المحترق

محافظ الجيرة عن العقار المحترق: صادر ضده قرار إزالة

العثور على شيك بملايين الدولارات خلال مداهمة خلية إرهابية.. شاهد

مستشفى النجوم.. تطورات الحالة الصحية للفنانين.. وهذا سبب أزمة كريم محمود عبد العزيز

بنك مصر يكشف حقيقة إلغاء الشهادة البلاتينية وتقليل الفائدة.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توب مكشوف.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة جريئة.. شاهد

توب مكشوف.. نورهان منصور تثير الجدل بإطلالة جريئة

بفستان مجسم.. أحلام تتألق بإطلالة تكشف عن أنوثتها وإنقاص وزنها