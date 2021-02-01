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توك شو

بعد عقار فيصل.. رسالة مهمة من صناعة النواب للمواطنين

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:12 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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عادل نصار
قدم المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، التحية لوزارة الداخلية ورجال المرور والإطفاء والدفاع المدني لمجهودهم في أزمة عقار فيصل المحترق.
 
وأضاف السجيني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ايمان الحصري، مقدمة برنامج مساء دي إم سي، ما حدث هو امر يرجع للمحليات والأمر به جوانب مختلطة جدا، وهناك مواطنون دفعوا أموال في سبيل شراء وحدة في العمار، وهم في نظر القانون ليس لديهم حق.

وناشد المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، المواطنين، قائلا :"بطلوا تشتروا في عقارات مخالفة، ولابد ان تأكدوا من وجود تراخيص بناء". 

وأكد رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب ، أن مجلس يتحرك بشكل سريع في هذا الأمر، مشيرا إلى أن مجلس النواب السابق أصدر تشريعين في غاية الأهمية في هذا الصدد.
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