هند ضحية الإدمان: "أبويا حقن أمي مريضة السرطان بالمخدرات بدل الكيماوي"

قالت هند ضحية الإدمان في محافظة القليوبية، إنها خريجة كلية التجارة جامعة عين شمس وعمرها 29 عاما، وتزوجت ثلاث مرات، معقبة: "أبويا كان سبب تدمير حياتي عن طريق الإدمان للمواد المخدرة".





وأضافت "هند"، خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "المحور"، أن والدي تسبب في إدماني المواد المخدرة من أجل حيلة رخيصة ودنيئة للخروج بمصلحة من ورائي من أجل الفلوس، وكان سببا في وفاة والدتي المريضة بالسرطان.





وتابع: "لم يضع والدتي في مصحة أو مستشفى للعلاج الكيماوي؛ ولكن حقنها بالمخدرات بدلا من العلاج الكيماوي، وكان يحقنها بالمخدرات وأمرها بحقنه بالمخدرات أيضًا؛ لأنه كان مدمنا للمواد المخدرة؛ إلى أن ماتت والدتي بسبب جرعة زائدة والدماء في كل مكان وعلى جدران المنزل في مشهد فوق تخيل البشر.







