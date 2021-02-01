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محافظات

رئيس مياه القناة: رفع الطاقة التصميمية لمجمع محطات القصاصين لـ 32 ألف متر مكعب

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:28 م
محطة مياه
محطة مياه
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انجي هيبة
فاجأ اللواء عبد الحميد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، مساء اليوم الاثنين، مجمع محطات مياه القصاصين، ومحطة معالجة الصرف الصحي الكبرى.

وذلك لمتابعة المراحل النهائية للانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد وصيانة المحطة الكبرى، ومتابعة المراحل الأخيرة من أنشاء محطات مياه UF فائقة الترشيح بأحدث الأنظمة الحديثة، ليصل عدد محطات مياه القصاصين 9 محطات، بطاقة تصميمية 32 ألف متر مكعب يوميًا، لافتا إلى أن قدرة تلك المحطات قبل أعمال كانت 8000 متر مكعب يوميًا.

وأكد اللواء عبد الحميد، خلال زيارته المفاجئة لمجمع محطات مياه القصاصين، علي قياس جودة الأعمال أثناء عملية صيانة المحطات، وتشكيل لجنة لحصر الخردة الناتجة عن عملية الإحلال والتجديد ووضعها داخل مخازن الشركة فورًا، بالإضافة نقل جميع أغطية البلاعات المتواجدة في فناء مجمع المحطات ونقلها الي مخازن الشركة، وإحلال وتجديد أحد جوانب سور المجمع المتهالك بطول 120 مترًا.

قرر اللواء عصمت، صرف حافز 20% لاثنين من العاملين بالشركة أحدهما فني ميكانيكي، وأخر فني كهربائي، وذلك بسبب أدائهما المتميز وجهودهما وتفانيهم في العمل، كما قرر رئيس مجلس إدارة الشركة صرف أطقم الأفرول الخاصة بالعمال في جميع قطاعات ومحطات فورًا، محذرًا أنه لن يتهاون تجاه المخالفين أو المقصرين في أداء عملهم وسيتم معاقبتهم في الحال.

كما فاجأ رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، محطة معالجة الصرف الصحي بالقصاصين، وقرر صرف مكافأة تشجيعية لهم، وذلك تحفيزًا لانضباطهم وتفانيهم في العمل، وتحتوي على محطة معالجة وعدد 3 محطة رفع وشبكات انحدار بطول ٢٨ كم وخطوط طرد بطول ٢٦ كم وخط السيب بطول ١٥ كم.

كما أن المحطة تعمل بطاقة ٢٠ ألف متر مكعب / يوم. وتخدم ١٥٠٠٠٠ نسمة موزعين على مدينة القصاصين وتوابعها 6 قرى.

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