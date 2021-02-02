ضبط 3.25 طن دقيق مجهول المصدر داخل مخبز في الشرقية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت تلك الحملات عن ضبط 3,25 طن دقيق فاخر بدون مستندات "مجهولة المصدر" تمهيدًا لاستخدامها فى تصنيع المخبوزات بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخبز سياحى بدون ترخيص بمحافظة الشرقية.