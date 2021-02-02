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حوادث

ضبط 3.25 طن دقيق مجهول المصدر داخل مخبز في الشرقية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 03:01 ص
دقيق مجهول المصدر
دقيق مجهول المصدر
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 3,25 طن دقيق فاخر بدون مستندات "مجهولة المصدر" تمهيدًا لاستخدامها فى تصنيع المخبوزات بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخبز سياحى بدون ترخيص بمحافظة الشرقية.
 
تأتي الحملات إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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