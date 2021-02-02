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السيسي يؤكد للمنتدى الاستخباري العربي أهمية وضع منظومة محكمة لمكافحة الإرهاب.. ويدعو للوقوف صفًا واحدا لنبذ الفرقة وتجاوز أي خلافات

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:01 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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محمد عبد المنعم
خلال مشاركته فى أعمال الجلسة الافتتاحية "للمنتدى العربي الاستخباري:
الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد أهمية تفعيل المنتدى العربي الاستخباري كآلية قوية بين الدول الشقيقة

ويشدد على أهمية العمل الجماعي في إطار الأخوة العربية على استعادة الاستقرار في دول المنطقة

والمشاركون فى المنتدى يوجهون التهنئة للرئيس ولمصر على افتتاح مقر المنتدى العربي الاستخباري


شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، عبر تقنية "فيديو كونفرانس" في أعمال الجلسة الافتتاحية "للمنتدى العربي الاستخباري"، بمناسبة افتتاح مقر المنتدى بالقاهرة. 

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن الرئيس أعرب عن ترحيبه بالوفود المشاركة في المنتدى، ووجه كلمة افتتاحية أكد فيها أهمية تفعيل المنتدى العربي الاستخباري كآلية قوية وداعمة للتعاون الاستخباراتي الوثيق بين الدول العربية الشقيقة، فضلًا عن العمل على وضع منظومة متكاملة ومحكمة لمكافحة الإرهاب تعتمد على تقاسم الأدوار وتبادل الخبرات والتحديث والتطوير المستمر لآليات المواجهة في هذا الشأن.

كما شدد الرئيس على أهمية العمل الجماعي في إطار الأخوة العربية على استعادة الاستقرار في دول المنطقة، لاسيما التي تشهد حالة من السيولة وتعصف بها الأزمات، وتسعى التنظيمات الإرهابية للاستقرار والتمدد فيها، مدعومة بقوى خارجية إقليمية ودولية تستهدف صناعة الفوضى من أجل السيطرة على مقدرات أوطاننا العزيزة، مناشدًا المشاركين جميعًا بالتعاون والوقوف صفًا واحدًا لنبذ الفرقة وتجاوز أي خلافات من أجل إعلاء مصالح الأوطان والشعوب العربية.

ووجه المشاركون فى المنتدى من رؤساء أجهزة المخابرات العربية برئاسة عباس كامل رئيس المخابرات العامة، التهنئة للرئيس ولمصر على افتتاح "مقر المنتدى العربي الاستخباري"، مؤكدين أهمية المنتدى كمنصة لتعزيز العمل المشترك لصون الامن القومي العربى من خلال تبادل الرؤى ووجهات النظر للتعامل مع التحديات المتسارعة التي تواجه المنطقة العربية، خاصةً مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والجريمة المنظمة، بما يساعد على تحقيق الأمن والاستقرار لكافة الدول العربية.
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