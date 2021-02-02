نظام وموعد بدء الدراسة بـ أول مدرسة متخصصة في إصلاح السيارات في مصر

كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، عن مزايا وتفاصيل نظام الدراسة بمدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية التي وقعت الوزارة منذ ساعات بروتوكول انشاءها ، كأول مدرسة متخصصة بمجال إصلاح وصيانة السيارات في مصر .









حيث قال نائب وزير التربية والتعليم : سيتم تطبيق الجانب النظري بالمدرسة على أساس مناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات، أما الجانب العملي من الدراسة في المدرسة ، فسيتم من خلال توفير ورش عمل وتدريبات عملية للطلاب بالمصانع والشركات؛ وذلك لضمان مواكبة الطلاب لمستجدات مجال إصلاح وصيانة السيارات.





وشدد نائب وزير التربية والتعليم ، على أنه سيتم مراعاة تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب والتقييم والمناهج الدراسية المتبعة بالمدرسة كنظائرها بمدارس التكنولوجيا التطبيقية الاخرى.





وأعلن نائب وزير التربية والتعليم ، أنه سيتم افتتاح المدرسة بالعام الدراسي 2021/2022 ، وسيتم فتح باب التقديم للمعلمين والإداريين للالتحاق بالمدرسة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.





جدير بالذكر أنه تقوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية على مبدأ الشراكة بين الوزارة وكبرى هيئات القطاع الخاص والعام والهيئات الدولية لضمان التطوير والاستمرارية ومواكبة احتياجات سوق العمل ، وتعد أحد المحاور الأساسية لتطوير منظومة التعليم الفني في مصر، لتتماشى مع المعايير الدولية وتطوير القدرات المهنية للقوى العاملة المصرية، وزيادة قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا، حيث تمنح مدارس التكنولوجيا التطبيقية لخريجيها شهادة مصرية معتمدة دوليًا تعكس جودة الخريجين وقدرتهم على المنافسة.





وبالنسبة لـ المنهج الدراسي بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ، فيتكون من ثلاثة مكونات أساسية وهي؛ العلوم الأساسية والثقافية، والعلوم الفنية في مجال التخصص، والتدريب العملي داخل المصانع والشركات