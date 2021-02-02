ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

نظام وموعد بدء الدراسة بـ أول مدرسة متخصصة في إصلاح السيارات في مصر

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:01 ص
مدارس التكنولوجيا
مدارس التكنولوجيا التطبيقية
Advertisements
ياســـمين بدوي
كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، عن مزايا وتفاصيل نظام الدراسة بمدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية التي وقعت الوزارة منذ ساعات بروتوكول انشاءها ، كأول مدرسة متخصصة بمجال إصلاح وصيانة السيارات في مصر .


حيث قال نائب وزير التربية والتعليم : سيتم تطبيق الجانب النظري بالمدرسة على أساس مناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات، أما الجانب العملي من الدراسة في المدرسة ، فسيتم من خلال توفير ورش عمل وتدريبات عملية للطلاب بالمصانع والشركات؛ وذلك لضمان مواكبة الطلاب لمستجدات مجال إصلاح وصيانة السيارات.

وشدد نائب وزير التربية والتعليم ، على أنه سيتم مراعاة تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب والتقييم والمناهج الدراسية المتبعة بالمدرسة كنظائرها بمدارس التكنولوجيا التطبيقية الاخرى.

وأعلن نائب وزير التربية والتعليم ، أنه سيتم افتتاح المدرسة بالعام الدراسي 2021/2022 ، وسيتم فتح باب التقديم للمعلمين والإداريين للالتحاق بالمدرسة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

جدير بالذكر أنه تقوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية على مبدأ الشراكة بين الوزارة وكبرى هيئات القطاع الخاص والعام والهيئات الدولية لضمان التطوير والاستمرارية ومواكبة احتياجات سوق العمل ، وتعد أحد المحاور الأساسية لتطوير منظومة التعليم الفني في مصر، لتتماشى مع المعايير الدولية وتطوير القدرات المهنية للقوى العاملة المصرية، وزيادة قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا، حيث تمنح مدارس التكنولوجيا التطبيقية لخريجيها شهادة مصرية معتمدة دوليًا تعكس جودة الخريجين وقدرتهم على المنافسة.

وبالنسبة لـ المنهج الدراسي بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ، فيتكون من ثلاثة مكونات أساسية وهي؛ العلوم الأساسية والثقافية، والعلوم الفنية في مجال التخصص، والتدريب العملي داخل المصانع والشركات
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

طلاب أول مدرسة للذكاء الاصطناعي في مصر يشاركون بجناح في معرض Cairo ICT

حصاد 2020 | مدارس بـ "تخصصات" جديدة لأول مرة في مصر هذا العام

وظائف خالية.. فتح باب التقديم للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية

التعليم تقرر صرف حوافز مادية لجميع شاغلي وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2021

إنشاء أول مدرسة متخصصة بمجال إصلاح وصيانة السيارات في مصر | تفاصيل

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا.. أرخص هواتف سامسونج في 2021.. و5 أشياء يجب التركيز عليها قبل شراء هاتف أندرويد

نجم المصري السابق: الأهلي قادر على تخطي الدحيل ومواجهة بايرن ميونخ

وسط غياب فني.. تشييع جثمان المخرج الكبير محمد عبدالنبي إلى مثواه الأخير

الجوازة باظت .. عروس تشترط على عريسها طلبا غريبا في عقد الزواج

بايدن: لن أقبل بحزمة اقتصادية تفشل في مواكبة أزمة كورونا

لتعزيز صدارته للدوري الممتاز.. تشكيل الزمالك لمواجهة غزل المحلة وحكام اللقاء

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زيادة ثانية لأسعار نيسان قاشقاي 2021 في مصر.. تعرف عليها

شاهد.. أول مطار في العالم للسيارات الطائرة.. تفاصيل

لأول مرة .. ظهور فورد اكسبديشن 2022 الجديدة