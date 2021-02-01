ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

"سيدات طائرة الزمالك" يفوز على سبورتينج

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:56 م
صدى البلد
Advertisements
ملك موسى
فاز الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بنادي الزمالك تحت قيادة ايهاب محمد ، علي فريق سبورتينج بنتيجة اشواط 1/3.

يأتي هذا خلال اللقاء الذي جمع بينهم في الرابعه عصر اليوم الاثنين بصالة نادي الزمالك ضمن منافسات الدور الاول بالدوري الممتاز أنسات
موسم 2021/2020.

ومنح الجهاز الفني للفريق راحه غدا علي أن يستأنف الفريق تدريباته مساء يوم الأربعاء بصالة النادي.

ويستعد الفريق الأبيض لمباراته المقبله يوم الجمعه المقبل في السادسه مساء أمام فريق الطيران بصالة نادي الزمالك.

ويقود الفريق كلا من ايهاب محمد علي المدير الفني.

وناهد بدوي مساعدة المدرب

ابراهيم بدر مدرب أحمال

اداري الفريق مسعد عطالله
Advertisements
Advertisements

استبعاد 5 نجوم من قائمة الدحيل القطري قبل مواجهة الأهلى بمونديال الأندية

بعد الجدل السائد.. الكاف يصدم الزمالك بشأن صفقة الجزيري

وادي دجلة يتعاقد مع موهبة الأهلي في صفقة انتقال حر

هادي خشبة: بيراميدز أخطأ بالتعاقد مع رمضان صبحي.. واللوم يقع على من نصح اللاعب

عبدالله جمعة يكشف سر طلب شيكابالا بالبعد عنه أثناء المباريات

ليفربول يتعاقد رسميا مع بين دافيز لتدعيم خط الدفاع وتعويض غياب فان دايك

أخبار الزمالك | أول ردة فعل من مصطفى محمد بعد انضمامه لـ جالطا سراي.. ومدير التعاقدات يدرس الاستقالة

زبير بيه يكشف نقاط القوة والضعف فى الدحيل.. ويؤكد: أفشة نسخة أبوتريكة الجديدة

قلق في الزمالك.. مدير التسويق يدرس تقديم استقالته بسبب التعاقدات الجديدة

هادي خشبة: موسيماني ارتكب خطأين في مشاركة بواليا الأولى مع الأهلى

جماهير مولودية الجزائر تخرب مقر النادي قبل مواجهة الزمالك في دوري الأبطال.. فيديو

زبير بيه: الأهلي مضغوط أكثر أمام الدحيل.. طريقة تفكير موسيماني تغيرت مع الفريق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيا كرنفال 2021 الجديدة تتسع لفريق كرة قدم كامل.. تفاصيل

دليل ألوان دم الدورة الشهرية المختلفة.. وماذا تكشف عن صحتك؟

ملابس جريئة.. ميرهان حسين تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها