"سيدات طائرة الزمالك" يفوز على سبورتينج

موسم 2021/2020.







ومنح الجهاز الفني للفريق راحه غدا علي أن يستأنف الفريق تدريباته مساء يوم الأربعاء بصالة النادي.







ويستعد الفريق الأبيض لمباراته المقبله يوم الجمعه المقبل في السادسه مساء أمام فريق الطيران بصالة نادي الزمالك.







ويقود الفريق كلا من ايهاب محمد علي المدير الفني.







وناهد بدوي مساعدة المدرب







ابراهيم بدر مدرب أحمال







اداري الفريق مسعد عطالله

يأتي هذا خلال اللقاء الذي جمع بينهم في الرابعه عصر اليوم الاثنين بصالة نادي الزمالك ضمن منافسات الدور الاول بالدوري الممتاز أنسات