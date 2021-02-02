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بين الناس

مواطن مريض بالقلب يناشد وزارة التضامن إعادة صرف معاشه المنقطع.. صور

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن أشرف محمد سامي عبد العزيز مصطفى، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بوزارة التضامن لإعادة صرف معاشه نظرا لظروفة الصحية.

ويقول فى رسالته: "انا أب لأسرة بها أولاد في مراحل التعليم المختلفة وزوجة مريضة وانا عندي القلب ومركب ٦ دعامات وتمددت في الشرايين التاجية وكنت وعندي ٥٣عاما وكنت باخد معاش عجز عن والدي المتوفي وفي كل عام يتم التجديد ليه وإرسالي إلي القمسيون الطبي برغم انني مريض بمرض مزمن وكل مرة يقر القمسيون بتقرير يفيد أن عضلة القلب ٤٠ في المية وتمدد في الشرايين وتصلب وتضخم في عضلة القلب، وهذه المرة ذهبت للتجديد ويأتي القرار بإيقاف المعاش وعدم التجديد والسبب لأن القلب مفهوش حاجة وكيف ذلك وأنا عامل ١١ عملية قسطرة ومركب ٦ دعامات ولا أستطيع العمل وكان اعتمادي كله على المعاش بعد الله سبحانه وتعالى".

وناشد وزيرة التضامن الاجتماعي والمحافظ والمسئولين بالتضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة ورئيس وحدة الشئون الاجتماعية بالوايلى، بالنظر إلى حالته بعين الرحمة والعطف، والموافقة على صرف معاش تكافل وكرامة.

للتواصل مع القارئ من خلال الرقم:
٠١٠١٤٦١١٤١٨
   ٠١١١٢٨٤٢٨٠١

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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