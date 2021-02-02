مواطن مريض بالقلب يناشد وزارة التضامن إعادة صرف معاشه المنقطع.. صور

استغاث المواطن أشرف محمد سامي عبد العزيز مصطفى، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بوزارة التضامن لإعادة صرف معاشه نظرا لظروفة الصحية.





ويقول فى رسالته: "انا أب لأسرة بها أولاد في مراحل التعليم المختلفة وزوجة مريضة وانا عندي القلب ومركب ٦ دعامات وتمددت في الشرايين التاجية وكنت وعندي ٥٣عاما وكنت باخد معاش عجز عن والدي المتوفي وفي كل عام يتم التجديد ليه وإرسالي إلي القمسيون الطبي برغم انني مريض بمرض مزمن وكل مرة يقر القمسيون بتقرير يفيد أن عضلة القلب ٤٠ في المية وتمدد في الشرايين وتصلب وتضخم في عضلة القلب، وهذه المرة ذهبت للتجديد ويأتي القرار بإيقاف المعاش وعدم التجديد والسبب لأن القلب مفهوش حاجة وكيف ذلك وأنا عامل ١١ عملية قسطرة ومركب ٦ دعامات ولا أستطيع العمل وكان اعتمادي كله على المعاش بعد الله سبحانه وتعالى".





وناشد وزيرة التضامن الاجتماعي والمحافظ والمسئولين بالتضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة ورئيس وحدة الشئون الاجتماعية بالوايلى، بالنظر إلى حالته بعين الرحمة والعطف، والموافقة على صرف معاش تكافل وكرامة.





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