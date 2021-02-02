وكيل آداب عين شمس: بدء اختبارات الفصل الدراسى الأول عقب انتهاء إجازة نصف العام

أعلنت الدكتورة حنان كامل وكيل شئون كلية الآداب جامعة عين شمس، أن الكلية استعدت لبدء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول عقب الانتهاء من إجازة منتصف العام الدراسي وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات وذلك باتخاذ كل التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا للحفاظ على صحة الطلاب والحد من انتشار العدوى بينهم.

وأوضحت فى تصريحاتها لصدى البلد، أن الكلية تقدم الاختبارات للطلاب على أكثر من فترة لتقليل عدد الطلاب داخل اللجان والحفاظ على التباعد الاجتماعي بينهم، مؤكدة على التعقيم المستمر لكل قاعات الكلية والكنترول، حرصا على سلامة الطلاب من خطر فيروس كورونا.

وأشارت الى تطبيق العزل الصحي على ورق الإجابة بعد استلامه من الطلاب لضمان سلامته قبل التصحيح.





ونوهت أن الطلاب الذين أدوا الاختبارات قبل قرار التأجيل سيستكملون الاختبارات ولن يتم إعادة أي مادة قد أداها الطالب.



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واستطردت، أن الكليه قدمت اختبارات البابل شيت تسهيلا على الطلاب أداء الاختبارات والتصحيح على المصححين.



