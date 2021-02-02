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حوادث

ضبط 1.18 طن منظفات صناعية مجهول المصدر في حملات تموينية بالغربية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 06:01 ص
منظفات صناعية
منظفات صناعية
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1,18 طن منظفات صناعية متعددة الأغراض بدون بيانات مجهول المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية ، تمهيدًا لطرحها  للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة،  بحوزة مالك مصنع للمنظفات الصناعية بدون ترخيص بمحافظة الغربية . 

وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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